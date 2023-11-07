Зеленский заявил об усилении ПВО Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительные системы NASAMS, переданные странами Запада, поступили на боевое дежурство на Украине.
«Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что так Украина усилила свою противовоздушную оборону к зиме.
По словам Кулебы, Украина прекратила надеяться на передачу ФРГ дальнобойных Taurus. По словам Кулебы, на Украине стараются защитить электростанции, но прогнозы на зиму остаются пессимистичными.
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