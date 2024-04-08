Зеленский жалуется Западу на незащищенное небо Харькова

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает средств для защиты неба Харькова и призвал Запад поставить больше систем ПВО.
Как отметил Зеленский в своём вечернем обращении, совершенно очевидно, что имеющихся на Украине средств недостаточно, чтобы защитить небо Харькова, и это очевидно всем партнёрам.
Незадолго до этого заявления гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
Еще раньше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Запад не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону страны, несмотря на то, что в арсенале союзников Киева имеется большое число систем Patriot. По его словам, вопрос о поставках систем ПВО необходимо поднимать на каждой встрече с НАТО.
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Незадолго до этого заявления гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
Еще раньше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Запад не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону страны, несмотря на то, что в арсенале союзников Киева имеется большое число систем Patriot. По его словам, вопрос о поставках систем ПВО необходимо поднимать на каждой встрече с НАТО.
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Алёна Самарева