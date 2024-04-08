В Николаевской области Украины российские дроны повредили ЛЭП

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В Николаевской области на юге Украины повреждены линии электропередач. Об этом сообщил глава военной администрации Виталий Ким в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ЛЭП были повреждены обломками сбитого беспилотника. В результате этого оказались обесточены 14 населённых пунктов и один частично.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения, подчеркнул Ким.
Напомним, что российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года - спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. ВС РФ наносят удары по энергетическим объектам, оборонной-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи.
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В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения, подчеркнул Ким.
Напомним, что российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года - спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. ВС РФ наносят удары по энергетическим объектам, оборонной-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи.
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Анастасия Чинкова