После попадания БПЛА на спиртзавод в Курской области разгорелся пожар

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Пожар разгорелся на территории спиртзавода в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района», — прокомментировал случившееся Старовойт.
В результате атаки беспилотника на территории бывшего завода разгорелся пожар, уточнил губернатор.
К счастью, возгорание удалось экстренно ликвидировать. Никто из местных жителей не получал никаких травм.
Напомним, 7 апреля система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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