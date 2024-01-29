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Зеленского сняли с должности главкома ВСУ

Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ
29 января 2024, 20:19
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза в своём Telegram-канале.
«Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома», — написал на своей странице Береза.

При этом, никаких официальных подтверждений этой информации пока что не поступало.


При этом, ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что против главы Украины Владимира Зеленского назревает бунт. По его информации, многие депутаты уже перешли на сторону главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

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#владимир зеленский
#всу
#увольнение
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В Минобороны Украины опровергли отставку главкома ВСУ Залужного
29 января 2024, 20:57

Фото: iStock/sandsun

В Министерстве обороны Украины опровергли отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», — такое сообщение появилось в Telegram-канале Украины.

Новость дополняется..
#украина
#увольнение
#всу
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Украинские власти эвакуируют детей с подконтрольной части ДНР
29 января 2024, 19:19

Фото: iStock/Animaflora

Украинские власти начали принудительную эвакуацию детей с подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции Украины в своём Telegram-канале.
«Будет проведена принудительная эвакуация детей (из подконтрольной ВСУ части ДНР). Речь идет о 9 населенных пунктах. Запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей)», — говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что эвакуированных детей будут отправлять в Житомирскую или Закарпатскую области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины, который произошёл 29 января, погибли три человека, ещё трое получили ранения.

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#днр
#эвакуация
#дети
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В зоне СВО ликвидирован футболист киевского «Динамо» Сергей Рожок
29 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российские военные ликвидировали украинского футболиста Сергея Рожка в зоне спецоперации. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Согласно сообщению, он принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ и был убил 23 января. Уточняется, что футболист попал под минометный российский обстрел недалеко от села Диброва Северодонецкого района в ЛНР. При этом ранее его видели в районе Артемовска.

По информации Telegram-канала «Шепот фронта» военного эксперта Руслана Татаринова, Рожок с позывным «Футбол» был уничтожен в ходе противостояния с башкирским добровольческим подразделением.

Спортсмен был воспитанником киевского «Динамо», он также играл за «Славутич», киевский «ЦСКА», «Харьков», «Оболонь», «Минск» и другие украинские ФК. Ему было 37 лет.

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#рф
#Харьков
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В Горловке коммунальщики подорвались на минах «Колокольчик»
29 января 2024, 18:41

Фото: iStock/RamonCast

Шестеро коммунальщиков подорвались на минах «Колокольчик» в Горловке, мирная жительница получила ранение во время обстрела города.
Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка. Семь раненых по состоянию на 18.00», - сообщил Иван Приходько.
Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Горловка считается одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе её население превышало 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что около 3,4 млн украинских мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации. Такие данные привел председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Его словам передает украинское издание «Фокус». Он отметил, что власти не знают о месте их нахождения, однако скрывающиеся мужчины принимают участие в экономических процессах.

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В Раде заявили, что от службы в ВСУ скрываются более трех млн мужчин
Депутат Рады Наталуха: 3,4 млн украинцев скрываются, боясь попасть в ВСУ
29 января 2024, 18:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Около 3,4 млн украинских мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации. Такие данные привел председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Его словам передает украинское издание «Фокус».
«На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин, о которых все, что знает государство, это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, не учатся и не трудоустроены», - заявил Наталуха.

Он отметил, что власти не знают о месте их нахождения, однако скрывающиеся мужчины принимают участие в экономических процессах. При этом они могут перестать пользоваться услугами госбанков: не снимают деньги, не пользуются кредитными картами и не путешествуют между городами. Все это делается для того, чтобы не попасться военкомам.

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#инвалиды
#женщины
#мужчины
#государство
#мобилизация
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Мобилизованный россиянин осуждён на 7 лет за дезертирство
29 января 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор мобилизованному Сергею Медведеву. Мужчина проведёт колонии строгого режима 7 лет за дезертирство.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города. Следствие и суд установили, что Медведев не явился из увольнения в воинскую часть без уважительной причины. Мужчина скрывался, чтобы не служить в период мобилизации.

Медведев неофициально работал разнорабочим на стройках, а после трудился рыболовом в Ленобласти, где в октябре 2023 года был задержан.

На процессе Медведев сказал, что у него не было намерений уклониться от службы. По его словам, он уехал по месту жительства, а потом понял, что совершил проступок, но в часть вернуться побоялся. Медведев рассчитывал на то, что мобилизация прекратится, и он будет освобожден о наказания.

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#мобилизация
#новости
#суд
#украина
#сво
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Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Temps: мобилизация на Украине вызовет недовольство среди населения
29 января 2024, 18:07

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Закон о мобилизации на Украине вызовет массовые недовольства среди населения, при этом быстро пополнить ряды ВСУ не является возможным. Об этом пишет швейцарская газета Temps, ссылаясь на неназванного советника украинского министра обороны.
«Новый закон вызовет только недовольство. Армия хочет получить подкрепления как можно скорее: невозможно», - считает источник издания.

По его словам, украинский экономический сектор не хочет принятия данного закона из-за страха последствий для предприятий. При этом семьи бойцов ВСУ, мечтающие о демобилизации своих мужчин, не получат желаемого. Источник уверен, что президент Украины Владимир Зеленский все это понимает и переживает за свою популярность.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев считает, что Киев обладает достаточным мобилизационным ресурсом среди мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, поэтому необходимости в мобилизации женщин сейчас не имеется.

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«Потерял авторитет»: Депутат Рады предположил, почему ВСУ сбили Ил-76
Олейник: Ил-76 могли сбить, потому что Зеленский потерял авторитет у силовиков
29 января 2024, 16:37

Фото: iStock/Alexey Kartsev

Военный самолёт Ил-76 могли сбить из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский потерял авторитет среди силовиков, с таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью для «РИА Новости».
«Зеленский ждал этот обмен. На следующий день, в день своего рождения, он должен был встретиться с обменянными военными - для поднятия собственного рейтинга. И все знали логистику этого самолета, так как ранее он был задействован при обменах», — сообщил агентству Олейник.

По его словам, тот факт, что Вооружённые силы Украины сбили самолёт с собственными пленными, может быть связан либо с бардаком, который творится в военном руководстве страны, либо с тем, что президент Зеленский окончательно потерял вес в глазах украинских силовиков.

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#владимир украина
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#всу
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Foreign Affairs: ВСУ не используют Leopard из-за проблем с обслуживанием
29 января 2024, 16:06

Фото: istockphoto/quantic69

У Украины возникли проблемы с использованием танков Leopard-2.
Военные не могут должным образом обслуживать эти танки, пишет журнал Foreign Affairs.

«Из менее чем 100 Leopard-2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 оказались подбиты, другие не могут использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», - пишет издание.
По данным журналистов, как и у всех танков, эффективность Leopard-2 зависит от координации пехоты, артиллерии и инженерных войск, а также от наличия вспомогательной инфраструктуры.

«Украина оказалась не в состоянии предоставить это в 2023 году», - пишет издание.
Leopard-2, имея слабую поддержку, добились немного в ходе летнего наступления, сообщает Foreign Affairs. При этом ход украинского «контрнаступа» предлагает мало свидетельств того, что ещё более эффективные и мощные танки могли бы оказать на него решающее влияние.

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