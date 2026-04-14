Жильцам пострадавших при атаке БПЛА ВСУ квартир предоставят временное жилье в Липецкой области

14 апреля 2026, 12:03

Жители пострадавших в Ельце от БПЛА ВСУ квартир получат временное жилье

Жителей Ельца, чьи квартиры получили серьезные повреждения в результате ночной атаки беспилотников, обеспечат временным жильем. Об этом в телеграм сообщили власти Липецкой области.





В региональном правительстве уточнили, что оценка нанесенного ущерба продолжается. Ранее утром во вторник губернатор Игорь Артамонов проинформировал, что Елец подвергся удару БПЛА.



В результате инцидента погибла женщина, еще пять человек пострадали, четверых из них госпитализировали. Осколки дронов повредили остекление в нескольких многоквартирных домах.



Позже в региональных властях уточнили — один из доставленных в больницу находится в тяжелом состоянии, двое остаются под наблюдением врачей, еще одного пациента выписали домой.



