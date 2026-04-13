Силы ПВО уничтожили БПЛА при отражении атаки в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО сбили беспилотники в Неклиновском районе.
Глава региона уточнил, что после налета не поступили сведения о пострадавших и повреждениях. Сообщение о работе ПВО он разместил в своем канале на платформе Max.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
