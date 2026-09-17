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Житель Брянской области подорвался на взрывчатке ВСУ и погиб — Ковальчук

Фото: istockphoto/Motortion

В Брянской области местный житель погиб в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом в Макс в четверг сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.



Трагедия произошла в поселке Красный Ятвиж. По словам Ковальчука, полученные мужчиной ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ковальчук добавил, что им окажут необходимую помощь.

Ранее семье погибшего бойца СВО из Подмосковья передали Золотую Звезду Героя России. Подробности — в нашем материале.

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