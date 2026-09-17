Житель Брянской области подорвался на взрывчатке ВСУ и погиб — Ковальчук
В Брянской области местный житель погиб в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом в Макс в четверг сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Трагедия произошла в поселке Красный Ятвиж. По словам Ковальчука, полученные мужчиной ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ковальчук добавил, что им окажут необходимую помощь.
Ранее семье погибшего бойца СВО из Подмосковья передали Золотую Звезду Героя России. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: