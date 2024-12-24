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Житель Донецка лишён российского гражданства за попытку сотрудничества с СБУ

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Управление МВД РФ по Донецкой Народной Республике лишило жителя Донецка российского гражданства. Он пытался установить контакт с украинскими спецслужбами.


Об этом сообщил штаб обороны ДНР в своём телеграм-канале. Силовики вышли на мужчину в ходе оперативных мероприятий. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, дончанин пытался установить контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в социальных сетях в целях выполнения конфиденциальных задач, связанных с нанесением ущерба безопасности РФ.

По решению Управления внутренней миграции МВД РФ по ДНР Игнатенко А. И. лишён статуса гражданина Российской Федерации.

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Минобороны: Рядовой Жуковец сорвал контратаку ВСУ огнём из гранатомёта
24 декабря 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В зоне спецоперации отличился рядовой Вооружённых сил РФ Анатолий Жуковец. Прицельным огнём из гранатомёта он сорвал контратаку противника.
О подвиге бойца рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Подразделение, в котором служит Жуковец, охраняло подступы к недавно освобождённому от ВСУ населённому пункту. Противник собрал силы и предпринял попытку контратаки, надеясь выбить российских бойцов из села.

Солдат занял выгодную позицию на возвышенности открыл по наступающим украинцам огонь из гранатомёта. Прицельными выстрелами Жуковец подавил пулемётный расчёт противника, подбил автомобиль, в котором передвигались боевики, и нанёс значительный урон живой силе противника. В результате контратака захлебнулась, ВСУ, понеся значительные потери, были вынуждены отступить.

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Военнослужащий ВСУ был оставлен раненым под кроватью во время отступления под Курском
ВСУ бросили раненого сослуживца под кроватью в Курской области
24 декабря 2024, 08:54

Фото: iStock/zabelin

В ходе операций по зачистке населенного пункта российские военные обнаружили раненого бойца Вооруженных сил Украины, оставленного своими сослуживцами во время отступления. Об этом сообщил командир подразделения ВС РФ в интервью РИА Новости.
По словам командира, украинский военнослужащий был найден спрятавшимся под кроватью в частном доме. В ходе допроса выяснилось, что он намеревался удерживать оборону в этом районе, однако в последний момент его сослуживцы покинули позицию, оставив его раненым в ногу.

Ранее сообщалось, что на Запорожском фронте произошло необычное событие, запечатленное на видео, где солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались эвакуировать «‎тяжелораненого» сослуживца.

До этого стало известно, что чудом выжившие жители Курской области рассказали об избиениях со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.

Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

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Чудом выжившие жители Курской области рассказали об избиениях со стороны ВСУ
Жители Курской области сообщили, что чудом выжили при отступлении войск ВСУ
24 декабря 2024, 08:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Курской области военнослужащие группировки войск «Север» провели эвакуацию мирных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, эвакуация была организована в условиях обострившейся ситуации в приграничном районе, где боевики ВСУ обстреливали жилые дома с использованием артиллерии и дронов-камикадзе. Жители села рассказали о систематических избиениях со стороны украинских вооруженных формирований и отметили, что остались в живых благодаря героизму российских военнослужащих.

Бойцы ВС РФ обеспечили безопасность эвакуируемых и оказали им необходимую помощь. Люди смогли взять с собой только самое необходимое, надеясь на возвращение в свои дома после стабилизации обстановки.

В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.

Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

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Удержание ВСУ Суджи, переброска войск под Курскую область, наступление на Херсон: последние новости СВО
24 декабря 2024, 08:31

Фото: iStock/zabelin

Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, включая Херсонское, Запорожское, Донецкое, Краснолиманское, Купянское, Угледарское, Покровское и Курское направления. Наиболее интенсивные бои ведутся в районах Антоновского моста, Белозерки, Торецка, Часов Яра, Тернов, Купянска, Великой Новоселки, Покровска и Кругленького. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 24 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


Киевское командование приняло решение оставить свои подразделения в Курской области до февраля. В российскую зону были переброшены новые войска, вероятно, с целью удержания Суджи. Наблюдаются проблемы с численностью личного состава: только за последние сутки было уничтожено до 300 военнослужащих. Повреждены несколько единиц техники, включая танк Abrams и боевые машины пехоты Bradley, Marder и CV-90.

Южнее Суджи, несмотря на «упорное сопротивление противника», также фиксируется его истощение из-за интенсивного огневого воздействия со стороны российских войск. Сложности с ротацией подразделений, вызванные постоянными обстрелами, приводят к ослаблению украинских позиций в районе Куриловки и севернее, в направлении Махновки.

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Херсонское направление


По данным украинских источников, российские войска увеличивают свою активность, что может указывать на подготовку к крупномасштабному наступлению. Особое внимание уделяется району Антоновского моста, где российские подразделения усилили свои позиции в дачных массивах на левом берегу Днепра. Этот участок рассматривается как потенциальный плацдарм для переправы через реку и последующих атак на правый берег, включая населённые пункты Антоновка и Херсон.

Вблизи поймы Днепра продолжаются ожесточённые бои за контроль над островами в районе Белозерки. Владение этими островами позволит российским силам организовать десантные операции южнее Херсона. За последние сутки украинские войска нанесли 39 артиллерийских ударов, в результате которых в населенном пункте Каиры пострадали трое мирных жителей, включая ребенка.


Торецкое направление


В Торецке обе стороны накапливают силы в районе шахты «Торецкая», которая становится ключевой для обороны ВСУ. Подразделения ВС РФ контролируют подходы к шахте и наносят артиллерийские и авиаудары по позициям противника. ВСУ удерживают шахту как последний рубеж обороны.

Северское направление


На Северском участке российские войска уничтожили долговременную огневую точку в районе Белогоровки, где располагался контрольно-корректировочный пункт противника. По сообщениям с линии фронта, в этом районе продолжаются позиционные бои, стороны ведут артиллерийские дуэли и используют разведывательные дроны для корректировки огня.

Краснолиманское направление


Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

На Краснолиманском направлении отмечены тактические успехи российских войск в районе Тернов. Однако, несмотря на продвижение, ситуация здесь остаётся крайне сложной. Противник активно использует рельеф местности, рассредоточивает силы и наносит удары с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Плотность огня в этом районе остаётся высокой, что затрудняет дальнейшие наступательные действия.


Купянское направление


На Купянском направлении российские войска продолжают постепенно углубляться вдоль всей линии соприкосновения. В северной части Купянска они расширяют свои позиции на западном берегу реки Оскол, проводя операции по зачистке населённого пункта Двурчечная.

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Южнее Купянска активно создаётся новый плацдарм в районе села Сеньково, большая часть которого уже находится под контролем российских сил. Также продолжаются бои за село Загрызово, где, согласно оперативной информации, российские войска удерживают до половины территории населённого пункта.

Харьковское направление


На Харьковском фронте продолжаются позиционные столкновения в районе Волчанска и Липцев. Поступают сведения о боевых столкновениях в окрестностях Русской Лозовой и Слатино к северу от Харькова. Обстановка остаётся динамичной, стороны ведут артиллерийские дуэли и применяют бронетехнику.

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Появились кадры возникшего после падения БПЛА в Ростовской области пожара
24 декабря 2024, 08:15

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В социальных сетях появились кадры пожара в Ростовской области, вызванного атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Записи были опубликованы в Telegram-канале Mash.
По предварительной информации, огонь возник в лесополосе после того, как обломки дронов упали на землю. На видео можно увидеть огненное зарево на горизонте, однако звуков взрывов не фиксируется.


Министерство обороны России сообщило, что вечером 23 и в течение ночи 24 декабря над Ростовской областью удалось сбить 12 беспилотников. Кроме того, два БПЛА были перехвачены над Азовским морем.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#вс рф
#пво
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 4 БПЛА ВСУ
24 декабря 2024, 07:23

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 4 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три вражеских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Военные в Курской области получат выплаты наравне с участниками СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Слюсарь: ночью над Ростовской областью ПВО уничтожило еще четыре дрона ВСУ
24 декабря 2024, 06:46

Фото: iStock/yucelyilmaz

За прошедшую ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области российское ПВО уничтожило еще четыре дрона ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА», — рассказал глава Ростовской области в своем telegram-канале.

При этом в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. По словам Слюсаря, пострадавших в результате происшествия нет. Также уточняется информация о повреждениях на земле.

Ранее «Радио 1» сообщало об атаке украинских беспилотников на военный аэродром Миллерово в Ростове. Там же вечером 23 декабря было сбито восемь БПЛА.

К тому же этой ночью атаке подверглась Запорожская область. Известно о сильных взрывах в городе Мелитополь. По предварительным данным в регионе сработала ПВО.

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#пво
#ростовская область
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Солдаты Украины сдаются в плен ВС РФ через прямой контакт, чтобы их не убили ВСУ
24 декабря 2024, 06:31

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские солдаты сдаются в плен штурмовикам ВС РФ через прямой контакт, чтобы их не убили свои подразделения ВСУ. Этим поделился с РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным «Жак».
По словам военного, те украинцы, кто осознанно желают сдаться, ждут подхода штурмовых групп РФ. О своем желании они сообщают посредством личного контакта с российскими солдатами.

Как отметил «Жак», украинские солдаты не поднимают традиционный белый флаг, так как в этом случае ВСУ уничтожают своих бойцов. Известно о многих случаях, когда сдавшихся убивали их же сослуживцы по пути следования к российским позициям.

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Солдат ВС РФ: ликвидация польских наемников случилась во время их чаепития
24 декабря 2024, 05:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» ликвидировали наемников из Польши во время их чаепития. Этим поделился с РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным «Кобра».
По словам Сазонова, его группа подошла к опорному пункту польских наемников внезапно. Один из солдат пил чай, когда его окружили российские военные. Наемникам дали сигнал поднять руки и сдаться, однако только один последовал приказу. Второй начал отстреливаться, после чего российские бойцы ликвидировали врага.

Сазонов рассказал, что среди наемников только 15-20% имеют серьезную подготовку. Также он отметил, что в отличии от ВСУ, у иностранных военных гораздо лучшее вооружение, амуниция и техника.

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