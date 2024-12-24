Житель Донецка лишён российского гражданства за попытку сотрудничества с СБУ

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Управление МВД РФ по Донецкой Народной Республике лишило жителя Донецка российского гражданства. Он пытался установить контакт с украинскими спецслужбами.
Об этом сообщил штаб обороны ДНР в своём телеграм-канале. Силовики вышли на мужчину в ходе оперативных мероприятий. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, дончанин пытался установить контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в социальных сетях в целях выполнения конфиденциальных задач, связанных с нанесением ущерба безопасности РФ.
По решению Управления внутренней миграции МВД РФ по ДНР Игнатенко А. И. лишён статуса гражданина Российской Федерации.
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