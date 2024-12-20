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Житель Камчатки получил 14 лет колонии за госизмену в пользу Украины

Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

Жителя Камчатского края приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.


В ведомстве сообщили, что осужденный имел вид на жительство на территории Украины и с начала СВО сотрудничал со службой безопасности Украины. Благодаря беспрепятственному въезду в Россию он передавал СБУ сведения о своем родственнике военном.

Также злоумышленник предоставлял информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах России. Сбор сведений проводился на территории Камчатского края. Свою вину осужденный не признает и подал апелляцию. Суд оставил приговор без изменений.

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#суд
#приговор
#фсб
#сво
#сбу
За «минирование» машины главы комитета по обороне возбуждено уголовное дело
20 декабря 2024, 02:41

Фото: iStock/???? ??????

После ложной информации о минировании автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова возбуждено уголовное дело. Этим поделились в РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
«Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова» — говорится в сообщении.

Информация о минировании поступила во вторник. После проведенных проверок оказалось, что угрозы никакой нет. Заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Как оказалось, о минировании автомобиля узнали в полиции. Туда позвонил неизвестный и сказал, что на машине Картаполова установлена взрывчатка.

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#уголовное взрывчатка
#госдума
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В Якутске пять человек сгорели в пункте сбора на СВО
20 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/Distortion Media

В Якутске пять человек сгорели в пункте сбора на специальную военную операцию. Об этом рассказал telegram-канал Baza.
«В здании на Вилюйском переулке вспыхнул пожар на первом этаже. Далее огонь и дым быстро распространились по зданию и стали причиной смерти пятерых человек», — говорится в сообщении.

По информации канала, возгорание случилось в 20:00 по московскому времени (в 02:00 по местному). Также известно о семи пострадавших. Пожар удалось ликвидировать спустя 3 часа. На данный момент имена погибших и пострадавших неизвестны.

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#возгорание
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Родственникам пропавшего в Сочи туриста отдали трехкилограммовый пакет с его костями
19 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/ anyaberkut

Родители умершего жителя Екатеринбурга Александра Кузнецова вместо тела сына получили трёхкилограммовый пакет, сообщило издание «Лента.ру».
Житель Екатеринбурга Александр Кузнецов поехал с родственниками на отдых в Сочи и пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Труп мужчины правоохранители обнаружили лишь в 18 сентября, спустя три месяца поисков. Родителям Александра об этом сказали лишь спустя неделю, 26 сентября.

9 ноября родителям Александра Кузнецова разрешили забрать останки. При этом члены семьи мужчины думали, что получат тело и даже поехали за ним из Екатеринбурга на грузовой машине. Но им передали только пакет весом три килограмма.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Киев решился на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова для того, чтобы надавить на Москву в свете приближающихся мирных переговоров.

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Политолог назвал причину убийства генерал-лейтенанта Кириллова
Политолог Светов: Киев убил главу РХБЗ ВС РФ Кириллова для давления на Москву
19 декабря 2024, 21:43

Фото: iStock/Motortion

Киев решился на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова для того, чтобы надавить на Москву в свете приближающихся мирных переговоров. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, Украина рассчитывает получить козырь перед началом урегулирования конфликта.
«Это голубая мечта Запада. Последнее время они все твердят, что вот-вот начнутся переговоры России и Украины и на этих переговорах Украина будет действовать с позиции силы, что у нее есть козырь, который она выложит, и на Россию будет оказано давление, от России потребуют того и другого. Это не так. Конечно, горе, когда погибает генерал, очень квалифицированный, много сделавший для своего рода войск. Гибнут офицеры, рядовые, генералы на войне, но это неизбежные потери, и Путин на это ответил», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Светов также обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что Россия будет принимать решения по Украине исходя из собственных интересов, указывая на невозможность обвести страну вокруг пальца.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские правоохранительные органы и спецслужбы пропустили удар по начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кирилову. Глава государства подчеркнул, что покушение на Кириллова является не единичным случаем. По отношению к людям других профессий также совершались покушения. В частности, Путин вспомнил убийство журналистки Дарьи Дугиной.

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#покушение
#переговоры
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Спецслужбы доложили Путину о задержании украинских диверсантов в Словакии
19 декабря 2024, 21:37

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил о полученной от спецслужб информации о задержании в Словакии украинских диверсантов с картами расположения объектов газовой энергетики. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Российский лидер отметил, что диверсанты однозначно прибыли из Украины, при себе у них были карты с расположением объектов газовой энергетики Словакии.

Путин поручил выяснить по партнёрским каналам, в чём заключалась операция и кем являются задержанные.

Глава государства подчеркнул, что украинские диверсанты планируют террористические акты не только на территории России, но и в странах Европы.

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#диверсанты
#задержание
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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова
19 декабря 2024, 20:21

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал до Ахмада Курбанова, которого обвиняют в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом пишет РИА Новости.
Судья огласила решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля.

По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря было приведено в действие взрывное устройство, размещённое на электросамокате, припаркованного около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело было возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса РФ: об убийстве, теракте и незаконном обороне оружия.

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#суд
#убийство
#уголовное кадры
#меры
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Военный суд в Белгороде вынес приговор экс-чиновнице по делу о подготовке теракта
Военный суд в Белгороде дал 21 год колонии экс-чиновнице Шинкарук*
19 декабря 2024, 19:59

Фото: iStock/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд вынес приговор экс-сотруднице администрации губернатора Белгородской области Виктории Шинкарук* за подготовку терактов на железной дороге и нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает РИА Новости.
По совокупности преступлений суд назначил экс-чиновнице 21 год лишения свободы с выплатой штрафа в размере 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что экс-чиновница и её подельник слесарь Александр Холодков* признаны виновными по пяти уголовным статьям: участие в террористическом сообществе, незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанда организованной группой стратегически важных товаров и ресурсов, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.

Холодкову* вынесли тот же приговор. Он проведёт первые пять лет срока в тюрьме, а оставшиеся 16 – в колонии строгого режима.

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*признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
#белгородская область
#суд
#чиновники
#терроризм
#приговор
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В Челябинской области из-за снегопада автобус с 25 детьми съехал в кювет
19 декабря 2024, 19:23

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

В Челябинской области автобус, который перевозил 25 несовершеннолетних, из-за снегопада съехал в кювет на автодороге. Трое детей пострадали, передали ТАСС в Госавтоинспекции по региону.
«19 декабря около 18:10 (16:10 по мск) на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым в условиях снегопада, по предварительным данным, водитель, управляя автобусом Higer, осуществляя организованную перевозку из Миасса в Снежинск 25 несовершеннолетних, следовавших в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что погибших в ДТП нет.

Подчёркивалось, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В региональном главке МЧС России добавили, что пострадавшие — дети, их состояние охарактеризовали как удовлетворительное. Других несовершеннолетних отвезли к месту назначения в Снежинск на резервном автобусе. Всего в транспортном средстве был 31 человек.



Прокурор города Кыштыма Алексей Ковалев лично выехал на место инцидента для координации деятельности работников оперативных служб. Потерпевших в аварии школьников доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья, передала пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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#школьники
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Глава РЖД Белозёров поручил наградить бригаду поезда № 11 Мурманск - Петербург
19 декабря 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Сотрудники поездной бригады пассажирского состава № 11 Мурманск - Санкт-Петербург будут представлены к наградам. Соответствующее распоряжение отдал глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.
Он отметил профессиональные и грамотные действия работников поездной бригады во время чрезвычайного происшествия в Мурманской области. Глава РЖД предложил также отметить пассажиров, которые вместе с проводниками помогали эвакуировать людей из поезда. Пассажиры, уже вернувшиеся в Санкт-Петербург в составе, сформированном из уцелевших восьми вагонов, отмечали, что во время и после аварии не только сотрудники экстренных служб, но и обычные люди объединились, помогали друг другу и действовали, как должно.

Напомним, накануне, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области пассажирский поезд № 11 Мурманск - Санкт-Петербург столкнулся с товарным составом. Предположительно, столкновение произошло из-за самопроизвольного начала движения поезда, гружёного рудой, с примыкающего пути, из-за чего он врезался в заднюю часть пассажирского двухэтажного экспресса. В результате с рельсов сошло три пассажирских вагона, пострадали более 30 человек, в том числе пятеро детей. Два пассажира погибли. Десять человек, из которых трое детей, остаются в тяжёлом состоянии.

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