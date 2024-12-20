Житель Камчатки получил 14 лет колонии за госизмену в пользу Украины

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Жителя Камчатского края приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что осужденный имел вид на жительство на территории Украины и с начала СВО сотрудничал со службой безопасности Украины. Благодаря беспрепятственному въезду в Россию он передавал СБУ сведения о своем родственнике военном.
Также злоумышленник предоставлял информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах России. Сбор сведений проводился на территории Камчатского края. Свою вину осужденный не признает и подал апелляцию. Суд оставил приговор без изменений.
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