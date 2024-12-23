Жительница Херсонской области задержана ФСБ за передачу СБУ данных о ВС РФ

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Сотрудники регионального управления ФСБ по Херсонской области задержали местную жительницу 1998 года рождения. Она передавала Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о дислокации и перемещениях подразделений Вооружённых сил РФ.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. По данным силовиков, подозреваемая установила контакт с представителем СБУ в 2023 году. По заданию куратора она собрала данные о местах расположения российских частей на территории Херсонской области, а затем передавала информацию украинской стороне.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование всех обстоятельств её преступной деятельности, подрывающей безопасность страны, продолжается.
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Александр Бойцов