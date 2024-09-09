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Житель курского поселка Тёткино Александр рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Александр рассказал, что покинул село больше месяца назад, однако продолжает изредка туда приезжать, чтобы проверить сохранность и своего дома, и домов соседей. Он отметил, что путь до дома непростой. По его словам, сначала нужно ехать на машине, после идти пешком пара десятков километров и плыть на лодке.
Александр показал видео, которое снял в свою последнюю поездку в Тёткино. На нем видно сгоревшую пятиэтажку и клуб. Помимо этого, мужчина снял своего односельчанина, который играл на гитаре в тлеющем доме культуры.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. военнослужащих.
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Александр рассказал, что покинул село больше месяца назад, однако продолжает изредка туда приезжать, чтобы проверить сохранность и своего дома, и домов соседей. Он отметил, что путь до дома непростой. По его словам, сначала нужно ехать на машине, после идти пешком пара десятков километров и плыть на лодке.
«Наверно, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось», — рассказал он.
Александр показал видео, которое снял в свою последнюю поездку в Тёткино. На нем видно сгоревшую пятиэтажку и клуб. Помимо этого, мужчина снял своего односельчанина, который играл на гитаре в тлеющем доме культуры.
«В Тёткино остаются ещё люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина», — говорит житель курского поселка.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. военнослужащих.
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Дарья Осипова