Стало известно о попытке прорыва боевиков ВСУ на двух участках под Курском

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области. Об этом он сообщил в видеозаписи, которую опубликовал в своем Telegram-канале.
«Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости ничего у противника не получилось. Противник несет большие потери», — сказал командир.
Кроме этого, по словам Апти Алаудинова, силами ВС РФ были уничтожены две боевые бронированные машины, один микроавтобус, один пикап, одна САУ и одна пушка «неустановленного образца».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что в личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца был обнаружен инструмент для клеймения, который боевики могли использовать для пыток российских военных. Инструмент выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре.
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Дарья Осипова