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Стало известно о попытке прорыва боевиков ВСУ на двух участках под Курском

Алаудинов: в Курской области остановлена попытка ВСУ прорваться на двух участках
09 сентября 2024, 07:27
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области. Об этом он сообщил в видеозаписи, которую опубликовал в своем Telegram-канале.
«Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости ничего у противника не получилось. Противник несет большие потери», — сказал командир.

Кроме этого, по словам Апти Алаудинова, силами ВС РФ были уничтожены две боевые бронированные машины, один микроавтобус, один пикап, одна САУ и одна пушка «неустановленного образца».



Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что в личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца был обнаружен инструмент для клеймения, который боевики могли использовать для пыток российских военных. Инструмент выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре.

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#всу
#вс рф
#атака
Житель курского поселка рассказал, как дроны боевиков ВСУ сжигают дома
Житель курского Теткино: дроны ВСУ сжигают дома в селе, но люди в нем еще живут
09 сентября 2024, 07:51

Фото: iStock/Bilanol

Житель курского поселка Тёткино Александр рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Александр рассказал, что покинул село больше месяца назад, однако продолжает изредка туда приезжать, чтобы проверить сохранность и своего дома, и домов соседей. Он отметил, что путь до дома непростой. По его словам, сначала нужно ехать на машине, после идти пешком пара десятков километров и плыть на лодке.

«Наверно, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось», — рассказал он.

Александр показал видео, которое снял в свою последнюю поездку в Тёткино. На нем видно сгоревшую пятиэтажку и клуб. Помимо этого, мужчина снял своего односельчанина, который играл на гитаре в тлеющем доме культуры.

«В Тёткино остаются ещё люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина», — говорит житель курского поселка.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. военнослужащих.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 2 БПЛА ВСУ
09 сентября 2024, 07:34

Фото: iStock/R_Type

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 2 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией курской области и один – над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
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Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
Рогов: пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками уничтожен под Славянском
09 сентября 2024, 06:59

Фото: istockphoto/breakermaximus

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в городе Николаевка под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации Вооруженных сил Украины с иностранными наемниками. Об этом информирует РИА Новости.
«Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками в городе Николаевка», — сказал он.

По его словам, пункт дислокации был уничтожен ракетным ударом. Располагался он в гостинице «Заря». Рогов отметил, что число раненых и убитых уточняется.

«Враг должен знать, что ему нигде не укрыться от возмездия русского оружия», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские войска, используя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в Константиновке.

До этого генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что использование дронов в небе будет нарастать и становиться всё более интенсивным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Редчайший российский дрон ликвидировал Leopard в Курской области
Российский дрон «Орион» нейтрализовал танк Leopard в Курской области
09 сентября 2024, 04:40

Фото: istockphoto / NatureNow

Редчайший российский дрон «Орион», также известный как «Иноходец», уничтожил немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом событии сообщил Telegram-канал «Тройка».
Ранее канал уже транслировал кадры ракетного удара ТКБ-1030 по Leopard в Сумской области Украины.

В конце июля военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандикин предположил, что российский беспилотник «Иноходец» уже появился в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, беспилотник может летать и действовать в течение двух суток.

Ранее экипаж танка Т80БВМ южной группировки подорвал немецкий танк Leopard в зоне проведения СВО на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#танки
#дрон
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Рогов заявил о панике ВСУ из-за Новоградовки
Рогов: ВСУ из-за потери Новоградовки в панике перебрасывают силы
09 сентября 2024, 01:40

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

После потери Новоградовки в Донецкой народной республикой (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) в панике перебрасывают свои войска, чтобы не допустить развала линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передают РИА Новости.
«Наши ребята продвинулись дальше. Расстояние до Покровска на данный момент составляет 10-11 километров. Бои идут значительно севернее Новогродовки. Наши штурмовики развивают успех, что заставляет врага паниковать и перебрасывать подразделения на это направление, пытаясь не допустить обвала фронта», – сообщил Рогов.

Взятие Новогродовки стала очевидной 8 сентября. Город остался практически нетронутым, поскольку украинские войска оказывали беспорядочное сопротивление. Во многих домах еще есть окна, но нет ни электричества, ни воды. По улицам разбросана сгоревшая украинская бронетехника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Британии рассказали о больших потерях ВСУ в Донбассе
The Economist: ВСУ несут большие потери в Донбассе
08 сентября 2024, 23:56

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, терпят большие потери в ходе наступления российских войск. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на солдатов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам одного из бойцов, украинское командование решило отправить подкрепление на помощь его подразделению, но это были неопытные пехотинцы. Военный сообщил, что вскоре они были разбиты.

«За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», – подчеркнул он.

В настоящее время группировки ВСУ на Украине находятся под угрозой окружения российскими войсками. По данным издания, снабжение украинских войск в соседнем Курахово также ограничено.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская атака на Полтавский военный институт связи стала крупной потерей для ВСУ.

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Стало известно, что РФ сделала с главной ракетой ВСУ
Эксперт Меркурис: удары ВС РФ резко снизили количество установок ATACMS у ВСУ
08 сентября 2024, 22:33

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Регулярные удары ВС РФ снизили количество ракет ATACMS, а также пусковых установок HIMARS у боевиков ВСУ. Новости об указанном вооружении появляются все реже, заявил на своем YouTube-канале аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Они (украинцы — Прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <...> Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — сказал Меркурис.
Он считает, что утрата данной техники стала настоящей катастрофой для украинской стороны, поскольку Вашингтон и его сателлиты уже не так охотно поставляют HIMARS с боезапасом к ним.

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе в 2022 году. Однако сейчас в США заговорили о том, что киевскому режиму было бы неплохо искать варианты для самофинансирования.

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Минобороны: бойцы ВС РФ ликвидировали около 30 наемников около Сум на Украине
08 сентября 2024, 21:16

Фото: istockphoto/vladj55

Около 30 иностранных наемников, а также шесть единиц техники около украинских Сум ликвидировали российские военные, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что боестолкновение произошло в районе Стецковки.
«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)», — добавили в Минобороны.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года боевики ВСУ напали на Курскую область, чтобы отвлечь, по словам командования Украины, бойцов ВС России с Донбасса.

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#украина
#война
#сво
#вс рф
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«Русские терпеливы и не поддаются эмоциям»: в США признали, почему Киев проигрывает
Брайан Берлетик: Россия побеждает благодаря сдержанности против провокаций Киева
08 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Россия проявляет сдержанность против различных провокаций со стороны Киева и его западных союзников, благодаря чему побеждает, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном. По его словам, Запад пытается делать с Россией то же, что делал всегда в прокси-войнах.
«Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию. Запад делает то же самое в прокси-войнах по всему миру, тот же Израиль является наглядным примером эскалации и провокации», — пояснил морпех в отставке.
Берлетик также добавил, что выверенная сдержанность и помогает российским войскам достигать успехов в конфликте на Украине.
«Требуется соблюдать сдержанность и терпение, а также следовать проработанной стратегии. Это то, что делает Россия, и вот почему она побеждает», — заключил он.
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