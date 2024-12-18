Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города

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Житель Суджи Андрей сообщил военным следователям СК РФ, что во время эвакуации из города он стал свидетелем горящих домов, увидел тело мужчины и слышал звук пулеметных очередей. Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, дрон атаковал машину его сына. По словам Андрея, он с семьей выехал не сразу после вторжения ВСУ в Курскую область, а лишь через несколько дней.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО).
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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«Когда ехали через Махновку, там труп мужчины лежал и дом горел... Зять вывез полями... А когда сын забирал брата, их дрон догнал, сзади был взрыв», — рассказал он.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО).
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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Дарья Осипова