Жителей хутора Высокий в Белгородской области начали отселять

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Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области будут отселены по решению оперативного штаба региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в коротком видео на своём Telegram-канале.
«Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение», — объявил губернатор.Выплаты жителям составят 15 тысяч рублей на человека и 150 тысяч на семью. Также предусмотрена частичная компенсация аренды жилья до получения федеральной помощи за утраченное имущество.
«Подробности — в министерстве строительства региона, в правительстве Белгородской области или в администрации Краснояружского района», — добавил Гладков.Читайте также:
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