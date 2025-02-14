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Жителей хутора Высокий в Белгородской области начали отселять

Гладков объявил о начале отселения жителей хутора Высокий в Белгородской области
Фото: iStock/Naeblys

Фото: iStock/Naeblys

Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области будут отселены по решению оперативного штаба региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в коротком видео на своём Telegram-канале.
«Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение», — объявил губернатор.
Выплаты жителям составят 15 тысяч рублей на человека и 150 тысяч на семью. Также предусмотрена частичная компенсация аренды жилья до получения федеральной помощи за утраченное имущество.



«Подробности — в министерстве строительства региона, в правительстве Белгородской области или в администрации Краснояружского района», — добавил Гладков.
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#Вячеслав Гладков
Зеленский дал ответ на предложение США по передаче половины минеральных ресурсов Украины
WP: Зеленский отказал США в правах на 50% минеральных ресурсов Украины
14 февраля 2025, 23:18

Фото: iStock/ValleraTo

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать документ, предоставляющий США права на 50% недобытых минеральных ресурсов страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американских конгрессменов, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности.
По данным источников издания, делегация Конгресса предложила Киеву соглашение, но получила вежливый отказ.

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать», — написал журналист WP в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом была перенесена из-за доработки меморандума о партнёрстве. Американская сторона запросила время на изучение обновлённого документа.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Украина должна компенсировать США $300–350 млрд за поддержку, предложив доступ к месторождениям редкоземельных металлов. Зеленский, в свою очередь, выразил готовность к совместной разработке ресурсов, но без передачи прав собственности.

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Американист раскрыл, что могло бы ускорить переговоры России и США
Дудаков: смягчение санкций и возврат активов ускорили бы переговоры России и США
14 февраля 2025, 20:34

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Смягчение западных санкций и возвращение российских замороженных активов ускорили бы переговорный процесс между Россией и США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, команда президента США Дональда Трампа способна перезагрузить российско-американские отношения, несмотря на возмущение Европы.
«Переговорные позиции США и России пока сильно расходятся. В теории мы можем прийти к смягчению санкций, возвращению российских активов. Это было бы серьезным жестом со стороны западных стран, который бы позволил ускорить переговорный процесс», — поделился эксперт в беседе с RT.
В свою очередь политолог Александр Асафов заявил, что на сегодняшний день сложно делать содержательные прогнозы по переговорам, так как риторика Соединенных Штатов часто получается противоречивой. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать реалии на земле.
«В нынешней ситуации никаких содержательных прогнозов быть не может, потому что риторика того же самого расходится сама с собой. Иногда мы слышим голоса новой администрации Соединенных Штатов, их президента о том, что вроде бы эта реальность ощущается. Но, честно говоря, мне кажется, пока рано говорить о какой-либо содержательности и конкретных контурах возможных дат, встреч, переговоров и так далее», — считает Асафов.
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Названы условия, на которые не готова идти Россия в переговорах с США
Политолог Светов: Россия откажется от условий перемирия по корейскому сценарию
14 февраля 2025, 20:32

Фото: istockphoto/vchal

Россия в переговорах с США по украинскому конфликту откажется от условий перемирия по корейскому сценарию. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его мнению, Москва также откажется от ввода миротворческого контингента.
Светов подчеркнул, что сегодняшние миротворцы в обозримом будущем могут легко стать полноценной воюющей стороной.
«Стратегия у Трампа такая – то, что наше мы заберем, то, что ваше, мы об этом еще поторгуемся. Ведь разговоры о редкоземельных металлах начались еще в 2023 году, и начались при Байдене, а Трамп продолжает линию этих разговоров», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переговоры президентов России и США важным сдвигом в двусторонних отношениях. В разговоре с RT глава фракции отметил, что в обозримом будущем сотрудничество двух держав больше не будет находиться «на нулевой отметке».
«Однополярный миропорядок, где все решения за кого бы то ни было принимались бы в Вашингтоне, — это та самая деструктивная система координат, которая вела к росту мировой энтропии и к глобальному противостоянию. К третьей мировой. Больше это не повторится. Точка невозврата пройдена», — подчеркнул Слуцкий.
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#зеленский
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Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей»
Зеленский не подписал мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей»
14 февраля 2025, 20:22

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать мирное соглашение в Мюнхене. Своё решение не визировать подписью документ он мотивировал не слишком приятными «историческими параллелями».
Аргументы главы киевского режима процитировали многие украинские СМИ.

«Это Мюнхен. Мы помним, что здесь подписывали в прошлом. Я такое не повторяю», — подчеркнул Зеленский.

По всей видимости, актёр и по совместительству глава пока ещё государства провёл аналогию с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда Великобритания, Италия и Франция санкционировали аннексию нацистской Германией Судетской области, принадлежавшей теперь уже не существующей стране Чехословакии. Этот шаг был предпринят для того, чтобы избежать большой войны и стал символом умиротворения агрессора, которое может только отсрочить крупный конфликт.

Во время Мюнхенской конференции Зеленский также заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным «с позиции силы».

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Стало известно, стоит ли ждать от Зеленского новую провокацию сродни Буче
Военэксперт Матвийчук: Трамп не простит Зеленскому новую провокацию сродни Буче
14 февраля 2025, 20:19

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому новую провокацию, которая будет сродни событиям в Буче. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, сейчас глава киевского режима пытается переориентироваться на Европу, что является вызовом в сторону Трампа.
«Я думаю, в ближайшее время мы увидим нечто другое. Недавний налет из 80 БПЛА на Россию — это вызов уже не нам, а Трампу, который заявил об изменении политики США в отношении Украины. Провокаций, подобным Буче, не будет, я уверен», — считает эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным при одном условии — после того, как будет разработан общий план по урегулированию украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом и с руководствами стран Европы.

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