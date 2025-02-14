На ветстанции в Химках запустят новую услугу – груминг кошек

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На базе ветстанции Минсельхозпрода Московской области в Химках уже этой весной будет доступна новая услуга – груминг кошек. Это особенно актуально для представителей таких длинношёрстных пород, как невские маскарадные, сибирские, норвежские лесные, персидские, ангорские и рэгдоллы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Помимо мытья и стрижки можно будет дополнительно заказать уход за ушами, глазами, ногтями, кожей и зубами питомцев. Как отмечают специалисты, в условиях городской среды животное не способно вычистить себя самостоятельно, что может плохо сказаться на состоянии кожи и шерсти. Поэтому своевременный груминг – важная мера профилактики различных недугов», – отметили в министерстве.Там добавили, что процедура помогает выявить на ранних стадиях такие проблемы, как зубной камень и разнообразные кожные заболевания.
На базе ветстанции в Химках услуга доступна по предварительной записи по телефону 8(495) 575-01-91.
В министерстве добавили, что медицинская стрижка и снятие колтунов у кошек доступны во всех государственных ветеринарных клиниках. А получить уход можно в Талдоме, Балашихе, Реутове, Воскресенске, Люберцах и Домодедове (Растуновская УВЛ).
Записаться на приём или уточнить подробности можно по номеру +7(495) 668-01-25.
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Лора Луганская