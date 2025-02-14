Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач сыграл персонажа старше его на 20 лет

Леон Кемстач (Фото: Инстаграм* @leon_kemstach)
Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач сыграет в третьей части картины «Иван Семенов. Полный каяк», сообщило издание «Комсомольская правда».
В фильме 16-летний актер перевоплотится в персонажа, который старше его самого на 20 лет. Это получилось благодаря сложному гриму. После появления Леона на первых кадрах со съемочной площадки поклонники не узнали любимого артиста. Сам Кемстач поделился, что ему понравилось менять внешность до неузнаваемости в необычном для себя амплуа.
Леон Кемстач (Фото: Инстаграм* @leon_kemstach)
Известно, что режиссером картины стал Кирилл Седухин, который работал над сериалом «Интерны». А режиссер прошлых двух частей фильма Антон Богданов стал продюсером ленты.
Читайте также:
Молодая жена Петросяна рассказала, что ее цепляет в комментариях подписчиков: «Сгнившая конфетка»
«Люблю сначала вынести мозг»: Ксения Собчак раскрыла своё отношение к мимолётным связям
«Одолжи 30 тыс. долларов. Лера решила грудь делать»: экс-супруг Кудрявцевой развел на деньги футболиста
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Леон Кемстач (Фото: Инстаграм* @leon_kemstach)
«Я играю антагониста главного героя, он любит выпендриваться, любит показуху, это часть его жизни. Мне даже не хочется из этого образа вылазить! Может быть, в других проектах тоже останусь с этой бородой. Посмотрим», — уточнил Кемстач.
Известно, что режиссером картины стал Кирилл Седухин, который работал над сериалом «Интерны». А режиссер прошлых двух частей фильма Антон Богданов стал продюсером ленты.
Читайте также:
Молодая жена Петросяна рассказала, что ее цепляет в комментариях подписчиков: «Сгнившая конфетка»
«Люблю сначала вынести мозг»: Ксения Собчак раскрыла своё отношение к мимолётным связям
«Одолжи 30 тыс. долларов. Лера решила грудь делать»: экс-супруг Кудрявцевой развел на деньги футболиста
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева