Жители Екатеринбурга босиком спасали детей от БПЛА ВСУ

25 апреля 2026, 15:42

Е1: жильцы пострадавшего от налета БПЛА ВСУ дома босиком спасали детей

Фото: istockphoto/bbsferrari

В центре Екатеринбурга утром произошло ЧП — беспилотник врезался в многоквартирный дом. Очевидцы в соцсетях и СМИ, включая E1.ru, описывают минуты паники.





Жильцы проснулись от оглушительного грохота. Многие решили, что взорвался газ или началось землетрясение. Люди босиком в спешке выбегали на улицу — кто в чем был, с детьми на руках. На балконах одного из этажей они увидели пожар.



По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате происшествия пострадали 44 квартиры. Угрозы обрушения здания нет. За медицинской помощью обратились девять человек (изначально сообщалось о шести).



Жителей эвакуировали, предложили пункты временного размещения, но большинство предпочли уехать к родственникам.



