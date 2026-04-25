Более 40 БПЛА сбили над Россией за шесть часов
Система ПВО перехватила 42 вражеских БПЛА самолетного типа над регионами России за шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, новая атака отражалась 25 апреля в период с 08:00 до 14:00. Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что армия России освободила село Бочково в Харьковской области. Его удалось взять под контроль благодаря усилиям подразделений группировки войск «Север».
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
