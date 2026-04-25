СК расследует удар БПЛА ВСУ по жилому дому на Урале

25 апреля 2026, 12:20

СК России расследует удар БПЛА ВСУ по жилому дому в Екатеринбурге

В Свердловской области следователи СК РФ возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины на жилой дом. В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе ведомства.





Как ранее в субботу информировал губернатор региона Денис Паслер, в Екатеринбурге беспилотник атаковал жилое здание, которое получило повреждения. С места происшествия эвакуировали 50 человек. Погибших нет, за медицинской помощью обратились шестеро, одну женщину госпитализировали.





«Следственный комитет России будет расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований», — указали в заявлении.



