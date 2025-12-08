Жители Подмосковья могут стать военными поварами в зоне СВО
Жители Подмосковья могут заключить службу по контракту и стать военными поварами в зоне проведения СВО. Кухня в армии является ключевым звеном в системе обеспечения ВС РФ.
Так, российские военные повара кормят весь личный состав, организуют поставку продуктов питания и обеспечивают работу походных столовых в любых условиях.
Эта работа подойдёт тем, кто уже имеет опыт работы в общепите или настроен учиться с нуля, и готов работать в поле в условиях повышенных нагрузок.
В обязанности военных поваров входит: приготовление пищи для военных, отслеживание качества и сохранности продуктов, налаживание работы полевых кухонь на выезде, а также строгое соблюдение санитарных норм и поддержание чистоты.
Подмосковным ветеранам предоставляется право на бесплатное соцобслуживание. Полный перечень доступных льгот представлен на официальном сайте уполномоченного по правам человека Московской области, а для удобства граждан на региональном портале госуслуг работает специальный навигатор.
Подробные сведения о действующих мерах поддержки можно найти на сайте контрактмо.рф или уточнить по телефону +7 495 990 77 77.
Читайте также: