На Западе выразили уверенность в победе России в СВО
Профессор Миршаймер: украинский конфликт завершится военной победой России
Американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что переговоры по Украине не смогут преодолеть три ключевых разногласия. Эксперт высказал это мнение в интервью порталу The American Conservative
По словам Миршаймера, первое препятствие — это желание Украины получить гарантии безопасности от Запада, что означает возможное присутствие НАТО. Второе — требование Киева вернуть контроль над Крымом и Донбассом. Третье — неготовность ВСУ к такому разоружению, которое устранило бы угрозу для России.
Политолог считает, что без компромисса по всем трём пунктам дипломатия бессильна.
«Это значит, что конфликт в конечном итоге будет разрешён на поле боя — скорее всего, победой России», — заявил профессор.Он особо отметил, что Россия вряд ли станет доверять Западу. По мнению политолога, в Кремле сомневаются в договороспособности западных стран после того, как те не выполнили Минские соглашения.