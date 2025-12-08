08 декабря 2025, 10:46

Профессор Миршаймер: украинский конфликт завершится военной победой России

Фото: Istock/Helios8

Американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что переговоры по Украине не смогут преодолеть три ключевых разногласия. Эксперт высказал это мнение в интервью порталу The American Conservative





По словам Миршаймера, первое препятствие — это желание Украины получить гарантии безопасности от Запада, что означает возможное присутствие НАТО. Второе — требование Киева вернуть контроль над Крымом и Донбассом. Третье — неготовность ВСУ к такому разоружению, которое устранило бы угрозу для России.



Политолог считает, что без компромисса по всем трём пунктам дипломатия бессильна.

«Это значит, что конфликт в конечном итоге будет разрешён на поле боя — скорее всего, победой России», — заявил профессор.

