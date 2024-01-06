Жители села Пушкино на Украине отказались сносить памятник советскому солдату

Фото: istockphoto/Anastasiya Shmakova
Жители села Пушкино в Закарпатской области Украины отказались сносить памятник советскому солдату. Интересно, что населённый пункт находится на западе страны, который прежде считался самым «антироссийским» регионом страны.
Об этом рассказывает телеграм-канал «неправительственной» организации «Деколонизация. Украина». Его администраторы также опубликовали на странице фотографию ответа местной организации самоуправления на запрос о сроках сноса памятника в рамках всеобщей кампании «декоммунизации».
Русофобы назвали этот случай «суперкринжовой новостью», а также рекомендовали СБУ провести разъяснительную беседу с представителями местной власти, да и со всеми жителями. В публикации отмечается, что решение об отказе от сноса монумента советским солдатам было принято сельчанами единогласно.
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«Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет», — указано в официальном ответе за подписью главы сельского совета.
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Александр Бойцов