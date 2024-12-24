Жители Шевченко в ДНР рассказали, как ВСУ отбирали у них детей

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ВСУ заставляли жителей посёлка Шевченко в ДНР эвакуироваться на Украину, отбирая у них детей. Об этом сообщает RT.
Беженцы рассказали в беседе с телеканалом, что если жители населённого пункта не соглашались ехать на Украину, то ВСУ забирали у них детей. Такие действия боевиков вынуждали родителей ехать туда, куда их направляли.
Также один из беженцев отметил, что украинские военные называли местных жителей «собаками» и относились к ним «не по-человечески». Он подчеркнул, что иногда люди, когда военные угрожали им оружием, давили их автомобилем.
Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию в населённом пункте Малая Токмачка Запорожской области. Также были вывезены 54 ребёнка из Гуляйполя, Степногорска, Новопавловки, Преображенки и Егоровки в Запорожской области.
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Также один из беженцев отметил, что украинские военные называли местных жителей «собаками» и относились к ним «не по-человечески». Он подчеркнул, что иногда люди, когда военные угрожали им оружием, давили их автомобилем.
Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию в населённом пункте Малая Токмачка Запорожской области. Также были вывезены 54 ребёнка из Гуляйполя, Степногорска, Новопавловки, Преображенки и Егоровки в Запорожской области.
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Анастасия Чинкова