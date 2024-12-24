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ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе – Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Днём ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении подразделениями группировки войск «Восток» населённого пункта Сторожевое в ДНР на запорожской линии фронта.
Российские бойцы вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе – Великая Новосёлка на времевском направлении и взяли её под огневой контроль, отметил Рогов.
Подчеркнём, что времевское направление проходит между ДНР и Запорожской областью. В Великой Новоселке в настоящее время располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.
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Российские бойцы вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе – Великая Новосёлка на времевском направлении и взяли её под огневой контроль, отметил Рогов.
Подчеркнём, что времевское направление проходит между ДНР и Запорожской областью. В Великой Новоселке в настоящее время располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.
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Анастасия Чинкова