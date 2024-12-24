ВС РФ взяли под контроль трассу Гуляйполе – Великая Новоселка

70 человек стали в этом году лауреатами губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Премию вручают в Подмосковье с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва для поощрения добрых дел и создателей социально значимых проектов. Награды на церемонии в Красногорске вручил губернатор Московской области.