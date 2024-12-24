Чудом выжившие жители Курской области рассказали об избиениях со стороны ВСУ

Украинские солдаты сдаются в плен штурмовикам ВС РФ через прямой контакт, чтобы их не убили свои подразделения ВСУ. Этим поделился с РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным «Жак».