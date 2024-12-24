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В Курской области военнослужащие группировки войск «Север» провели эвакуацию мирных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, эвакуация была организована в условиях обострившейся ситуации в приграничном районе, где боевики ВСУ обстреливали жилые дома с использованием артиллерии и дронов-камикадзе. Жители села рассказали о систематических избиениях со стороны украинских вооруженных формирований и отметили, что остались в живых благодаря героизму российских военнослужащих.
Бойцы ВС РФ обеспечили безопасность эвакуируемых и оказали им необходимую помощь. Люди смогли взять с собой только самое необходимое, надеясь на возвращение в свои дома после стабилизации обстановки.
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.
Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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Бойцы ВС РФ обеспечили безопасность эвакуируемых и оказали им необходимую помощь. Люди смогли взять с собой только самое необходимое, надеясь на возвращение в свои дома после стабилизации обстановки.
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.
Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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Дарья Осипова