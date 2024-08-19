Жители Украины больше не верят в возвращение Крыма и Донбасса

Социолог Владимир Ищенко отметил, что население Украины устало от конфликта. По его словам, граждане страны испытывают значительное эмоциональное и физическое истощение из-за продолжающейся войны.
«Многие украинцы начинают сомневаться в целесообразности дальнейших боевых действий и ищут пути к мирному разрешению ситуации», – сказал Ищенко в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Эксперт добавил, что согласно социологическим опросам на Украине, общественное мнение постепенно меняется, и растет желание вернуться к нормальной жизни без войны. При этом все больше людей понимают, что Донбасс и Крым останутся российскими.
По мнению социолога, настроения жителей Украины могут повлиять на политическую обстановку в стране. В частности сообщается, что граждане уже не хотят регистрироваться в ТЦК, несмотря на жесткие требования местных властей. Об этом говорят данные о низкой явке в территориальных центрах комплектования.
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