В Британии задались вопросом, что значит использование английского вооружения в Курской области, а также о легитимности власти украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет The Times.
Сообщается, что атака на Курск может быть стратегическим шагом со стороны украинского лидера, который направлен на укрепление его позиций. Это утверждение отразило мнение политиков РФ, которые несколько месяцев подчеркивают, что Владимир Зеленский не имеет легитимного мандата на управление страной. Помимо этого, в сентябре истечет срок полномочий и у Верховной Рады.
Кроме того, британские журналисты затрагивают тему угрозы ядерной войны. В материале отмечается, что опасения по поводу возможного использования тактического ядерного оружия Российской Федерацией являются преувеличенными. Сообщается, что западные политики используют российскую ядерную угрозу, как способ давления на Владимира Зеленского.
По словам политологов, западные страны стремятся заставить Зеленского следовать их курсу. Это может привести к уменьшению его самостоятельности. Таким образом, Зеленский оказался меж двух огней. С одной стороны, есть внутренние вызовы, а с другой — внешние давления.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Кроме того, британские журналисты затрагивают тему угрозы ядерной войны. В материале отмечается, что опасения по поводу возможного использования тактического ядерного оружия Российской Федерацией являются преувеличенными. Сообщается, что западные политики используют российскую ядерную угрозу, как способ давления на Владимира Зеленского.
По словам политологов, западные страны стремятся заставить Зеленского следовать их курсу. Это может привести к уменьшению его самостоятельности. Таким образом, Зеленский оказался меж двух огней. С одной стороны, есть внутренние вызовы, а с другой — внешние давления.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Дарья Осипова