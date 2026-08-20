Мошенники используют новую схему обмана перед 1 сентября

20 августа 2026, 02:37

ТАСС: мошенники маскируются под цветочных курьеров и просят коды доступа

Фото: iStock/welcomia

В преддверии 1 сентября мошенники звонят россиянам, маскируясь под курьеров или продавцов цветов, и выманивают код из СМС‑сообщения. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.