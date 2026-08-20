Мошенники используют новую схему обмана перед 1 сентября
В преддверии 1 сентября мошенники звонят россиянам, маскируясь под курьеров или продавцов цветов, и выманивают код из СМС‑сообщения. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
Эксперт пояснила, что такой код нередко служит для авторизации на портале «Госуслуги», в банковском приложении или ином защищённом сервисе. Если человек передаёт его мошенникам, те могут завладеть его персональными данными и получить доступ к денежным счетам.
Пожарская особо отметила, что коды из СМС категорически нельзя сообщать третьим лицам. По её словам, легитимные продавцы и курьерские службы никогда не запрашивают такие сведения по телефону.
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