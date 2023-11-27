Жительница Каширы Кульнева поучаствовала в телемосте с участниками СВО

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области
Телемост организовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства обороны РФ.
На мероприятие пригласили женщин, сыновья которых защищают рубежи новых российских регионов. Телемост для них стал лучшим подарком к Дню матери.
Женщины приехали на телемост из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки. Были матери из Королева, а также Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы. Все они приехали увидеть своих сыновей-героев.
Среди них была и Наталья Кульнева. Её сын в декабре героически погиб, выполняя боевое задание. Наталья руководит штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире. Она постоянно отправляет письма однополчанам сына и находится с ними на связи. Сами бойцы называют её «Мама полка».
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«Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Передайте самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся уделять максимальное внимание всему, что является важным для ваших семей. Ждем вас домой и с победой!»,-сказал Андрей Воробьев.
Среди них была и Наталья Кульнева. Её сын в декабре героически погиб, выполняя боевое задание. Наталья руководит штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире. Она постоянно отправляет письма однополчанам сына и находится с ними на связи. Сами бойцы называют её «Мама полка».
«Своего сына, к сожалению, я могу теперь увидеть только во сне. Сейчас он в господнем полку. У Бога все живы. Я усыновила свой полк и другие. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, находящиеся на передовой бок о бок. Очень рада, что матерям подарили минуты счастья. Они не видят своих сыновей, и самое ценное и радостное для них было услышать: «Здравствуй, мама, я жив и здоров». – говорит Наталья Кульнева.Такой телемост в Подмосковье - не первый. В феврале его организовали из Кантемировской дивизии. В этот раз он состоялся в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.
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Мария Фирсова