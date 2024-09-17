Стало известно, какую «последнюю карту» планирует разыграть Зеленский

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Об этом рассказала американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.