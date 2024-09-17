Глава киевского режима Владимир Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Российской Федерацией. Об этом информирует Valeurs Actuelles.
«Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО», — отмечается в материале.
По данным издания, Владимир Зеленский надеется, что эскалация поставок оружия, предназначенного для атак на российскую территорию, приведет к конфликту с Москвой, что в свою очередь заставит альянс развернуть свои войска.
Отмечается, что глава киевского режима понимая, что ситуация на Украине складывается не в его пользу, пытается идти на отчаянные меры.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область
Морпехи в упор расстреляли позиции боевиков ВСУ под Курском — видео
Дарья Осипова