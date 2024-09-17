Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стало известно, какую «последнюю карту» планирует разыграть Зеленский

Стало известно, какую «последнюю карту» планирует разыграть Зеленский

VA: Зеленский разыгрывает последнюю карту в виде прямого вмешательства НАТО
17 сентября 2024, 12:04

Глава киевского режима Владимир Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Российской Федерацией. Об этом информирует Valeurs Actuelles.
«Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО», — отмечается в материале.

По данным издания, Владимир Зеленский надеется, что эскалация поставок оружия, предназначенного для атак на российскую территорию, приведет к конфликту с Москвой, что в свою очередь заставит альянс развернуть свои войска.



Отмечается, что глава киевского режима понимая, что ситуация на Украине складывается не в его пользу, пытается идти на отчаянные меры.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России

Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

Морпехи в упор расстреляли позиции боевиков ВСУ под Курском — видео
#россия
#помощь
#конфликт
#оружие
#владимир путин
#меры
#нато
#сво
#всу
#зеленский
Песков объяснил необходимость увеличения численности ВС РФ
Песков: численность ВС РФ увеличена из-за угроз для страны
17 сентября 2024, 12:26

Фото: сайт Кремля

Численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.

новость дополняется...
#дмитрий песков
#владимир путин
#указ
#армия
#вс рф
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы условия для существования режима Зеленского
Посол Келин: режим Зеленского может существовать лишь в условиях конфликта
17 сентября 2024, 12:20

Режим Владимира Зеленского может существовать только при условии продолжения украинского конфликта. Такое заявление сделал заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой.
«То, что происходит на Украине, — это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом. Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны», — заявил Келин.

Таким образом, по его словам, в противном случае Зеленского свергнут, и он будет вынужден покинуть свой пост.

Ранее издание Valeurs Actuelles писало, что Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Российской Федерацией. По данным издания, он надеется, что эскалация поставок оружия, предназначенного для атак на российскую территорию, приведет к конфликту с Москвой, что в свою очередь заставит альянс развернуть свои войска.

Читайте также:

В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от возвращения территорий

Стало известно, зачем Зеленский хочет лишить россиян комфортной жизни

Американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине наносить удары по России
#конфликт
#сми
#пост
#нато
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ на вооружение для Киева
17 сентября 2024, 12:07

Фото: iStock/ingvar shapik

Евросоюз передал Киеву €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает пресс-служба ЕК.
«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведен. Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

При этом часть средств впервые была направлена на заказы, выполненные непосредственно ОПК Украины. При этом уточняется, что основная часть поставок Киеву произойдет до конца текущего года.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что российская сторона не оставит без ответных мер конфискацию активов в США и других странах Запада. Он предупредил коллективный Запад о том, что последствия разного рода «экспериментов» с чужой собственностью не останутся незамеченными и обязательно получат ответ на основании принципа взаимности.

Читайте также:

Стало известно, как Харрис мешает военной помощи Украине

В ФРГ планируют экспроприацию активов России

США выделили Киеву новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов
#сша
#мид
#боеприпасы
#фонд
#фрг
#запад
#опк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Момент землетрясения с президентом Молдавии Санду попал в прямой эфир
17 сентября 2024, 08:48

Фото: РИА Новости/Родион Прока

В Кишиневе во время прямого эфира с участием президента Молдавии Майи Санду произошло землетрясение. Трансляцию вел телеканал Moldova 1.
Землетрясение длилось около минуты, его магнитуда составила 5,3.

Телеведущая выразила надежду, что это «хороший знак».

«Ух ты, ух ты! У нас что-то интересное происходит», — прокомментировала журналистка.
Прежде президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю*, которое было опубликовано на его YouTube-канале. В ходе беседы они обсудили начало специальной военной операции на Украине, отношения с Румынией, проблему взяток в стране, разногласия с Гагаузией и борьбу с оппозицией в Молдавии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова сделала заявление о Санду

Власти Молдавии подозревают местную православную церковь в связях с Россией

В Молдавии подтвердили запрет участия «Победы» в выборах президента

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
#президент
#интервью
#заявление
#землетрясение
#молдавия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемый в покушении на Трампа собирался убить Путина
WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа грозил убить Путина и Ким Чен Ына
17 сентября 2024, 08:13

Фото: iStock/nixki

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Об этом рассказала американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Вернувшись в США, Уолш сообщила в Таможенную и пограничную службу о Рауте и других лицах, которых считала опасными. Она охарактеризовала американца, как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением. Госдепартамент был предупрежден о возможной угрозе со стороны Раута.

Известно, что Раут негативно оценивал планы Трампа «достигнуть соглашения» с Путиным для разрешения конфликта в Украине. Он полагал, что Соединенные Штаты должны продолжать предоставлять военную поддержку Киеву.

Читайте также:

Секретная служба США раскрыла новые детали покушения на Дональда Трампа

Трампа призвали не полагаться на удачу после второй попытки покушения

Убийство Трампа на видео и поддержка ВСУ: что известно о новом покушении на политика и стрелке
#сша
#соглашения
#политика
#поддержка
#всу
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: покушение на Трампа принесет неожиданные последствия для Зеленского
Bloomberg: покушение на Трампа привлекает ненужное внимание к Зеленскому
17 сентября 2024, 06:58

Связи подозреваемого во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Райана Уэсли Раута, с Украиной привлекают нежелательное внимание к президенту Владимиру Зеленскому, особенно накануне его переговоров с Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Для Зеленского это произошло в крайне неудачный момент, так как он пытается заручиться поддержкой Байдена в вопросе поставок дальнобойных ракет для использования против России. Неприятные ассоциации могут осложнить усилия украинского лидера по обеспечению необходимой помощи со стороны США.

Как подчеркивается в статье, покушение может повлиять на отношение к Украине не только в администрации Байдена, но и в возможной будущей администрации Трампа, если тот одержит победу на выборах. Это может усложнить для Зеленского получение поддержки в случае изменения политической обстановки в США.

Bloomberg отмечает, что симпатии Трампа к Украине и без того вызывали сомнения, а новый поворот событий может ещё больше повлиять на его позицию по украинскому вопросу, что добавляет неопределенности в и без того напряжённую ситуацию.

Читайте также:

В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от возвращения территорий

Секретная служба США раскрыла новые детали покушения на Дональда Трампа

Американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине наносить удары по России
#сша
#покушение
#владимир зеленский
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от возвращения территорий
Lidovky: Украина рассматривает отказ от утраченных территорий
17 сентября 2024, 06:53

Украинские власти могут рассматривать возможность отказа от возвращения утраченных территорий, но не намерены признавать это публично. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.
«Руководство Украины готово смириться с утратой части своей территории. Этот вариант обсуждается уже давно. Однако публичное признание этого означало бы политическое самоубийство для президента Владимира Зеленского, правительства и оппозиции», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в Киеве снижается уверенность в успешном исходе противостояния с Россией, что связано с уменьшением поддержки со стороны Запада. В результате этого украинская армия может не иметь возможностей для нового контрнаступления, и руководство страны может быть вынуждено тайно или открыто отказаться от претензий на Донбасс и Крым.

Ранее стало известно, что Швейцария не будет проводить второй саммит мира по Украине. В МИД страны подтвердили, что в настоящее время не ведется подготовка к такому мероприятию.

Читайте также:

Враг наступает: стало известно, зачем Путин увеличил численность российской армии

Стало известно, зачем Зеленский хочет лишить россиян комфортной жизни

Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
#армия
#саммит
#зеленский
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Секретная служба США раскрыла новые детали покушения на Дональда Трампа
Секретная служба США: подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить
17 сентября 2024, 05:38

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу.
По его словам, злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы.

«Подозреваемый не стрелял из своего оружия», — уточнил Роу, добавив, что Трамп находится под самой высокой степенью защиты.
Подозреваемый — 58-летний Райан Уэсли Раут — был ярым сторонником Украины и призывал американцев вступать в украинский «Иностранный легион».
Трамп, в свою очередь, заявил, что его противники — президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис — через свою риторику спровоцировали Раут на это покушение.

Ранее администрация президента США Джо Байдена осудила американского предпринимателя Илона Маска за публикацию в соцсети X (бывший Twitter), в которой он выразил удивление тем, что на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис до сих пор не совершили покушение.

Читайте также:

Глава МИД Кубы раскритиковал новые санкции США против российских СМИ

Пушков: США давно утратили статус страны свободы слова

США отказались снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России
#президент
#джо покушение
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом возмутил пост Маска о покушении на Байдена
Белый дом назвал пост Маска с мыслями о покушении на Байдена безответственным
17 сентября 2024, 04:30

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Администрация президента США Джо Байдена осудила американского предпринимателя Илона Маска за публикацию в соцсети X (бывший Twitter), в которой он выразил удивление тем, что на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис до сих пор не совершили покушение.
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — заявил Бейтс. Он добавил, что в Соединенных Штатах не должно быть места политическому насилию или каким-либо его проявлениям.
Маск удалил свой комментарий, назвав его шуткой, после того как пользователи выразили беспокойство по поводу возможного неверного толкования его слов. По данным CNN, предприниматель первоначально не планировал удалять пост, но изменил решение после того, как один из подписчиков указал на опасность подобных заявлений.

Инцидент произошел на фоне второй попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа. 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник с автоматом попытался напасть на Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь, однако преступник скрылся, но был задержан позже. Правоохранители обнаружили у него оружие и экшн-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР.

Ранее, 13 июля, на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании также была предпринята попытка покушения, в результате которой экс-президент был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, где основными кандидатами станут действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.

Читайте также:

Пентагон прокомментировал появление российской авиации у границ США

Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение Украины посетить Курскую область

Американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине наносить удары по России
#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#илон
Следите за нашими новостями
в удобном формате