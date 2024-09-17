Стало известно, что предостережение Путина о войне с НАТО дошло до адресатов

Фото: сайт Кремля
Сенатор Константин Долгов сообщил, что предостережение президента России Владимира Путина о войне с НАТО дошло до адресатов. Такое заявление он сделал в интервью с изданием «Взгляд».
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для Вооруженных сил Украины бить американским дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
Сенатор Константин Долгов отметил, что Владимир Путин словами не разбрасывается. Помимо этого, он добавил, что заявлениям Соединенных Штатов Америки в вопросе ограничений на удары вглубь России доверять не стоит. По его словам, все разрешения Киеву уже даны.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения.
Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в США уже принято решение, разрешающее Украине наносить удары западным оружием по территории РФ.
Читайте также:
Главкома ВСУ Сырского обвинили в зачистке неугодных генералов
Стало известно, какую «последнюю карту» планирует разыграть Зеленский
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Российский лидер Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для Вооруженных сил Украины бить американским дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
«Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – сказал он.
Сенатор Константин Долгов отметил, что Владимир Путин словами не разбрасывается. Помимо этого, он добавил, что заявлениям Соединенных Штатов Америки в вопросе ограничений на удары вглубь России доверять не стоит. По его словам, все разрешения Киеву уже даны.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения.
Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в США уже принято решение, разрешающее Украине наносить удары западным оружием по территории РФ.
Читайте также:
Главкома ВСУ Сырского обвинили в зачистке неугодных генералов
Стало известно, какую «последнюю карту» планирует разыграть Зеленский
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Дарья Осипова