Стало известно, что предостережение Путина о войне с НАТО дошло до адресатов

Мы должны не допустить конфликта с необратимыми последствиями, который могут спровоцировать президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, каждый из этих трех политиков теряют свой вес и поддержку.