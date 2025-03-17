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Жительница Суджи: украинские танкисты признались, что их заставили воевать

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

По словам жительницы освобожденной Суджи в Курской области Анны Богуновой, украинские танкисты признались ей, что их заставили воевать. Об этом женщина рассказала РИА Новости.
«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали - мы не виноваты, нас послали», — передает агентство слова Анны.

Как объяснил женщине один из солдат, перед ними стоял выбор, либо пять лет просидеть в подвале тюрьмы, либо вступить в ряды ВСУ.

Напомним, что Суджа была освобождена от украинской армии на прошлой неделе. В Минобороны РФ сообщили об контроле над городом в четверг. Территория была освобождена группировкой войск «Север» в ходе наступательной операции в Курской области. В общем Суджа находилась под оккупацией ВСУ семь месяцев.

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#украина
#курская область
Войска РФ за сутки уничтожили 10 станций Starlink и 33 украинских беспилотника
17 марта 2025, 05:53

Фото: iStock/zim286

За прошедшие сутки российские военные группировки «Запад» смогли уничтожить 10 станций Starlink, 33 украинских беспилотника и 27 пунктов управления ими. Об этом пишет ТАСС.
«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожены... десять станций спутниковой связи Starlink и 27 пунктов управления БПЛА противника», — поделился с агентством начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.

Ранее «Радио 1» писало, что солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в конфликте с Россией. К тому же военные надеются на налаживание отношений РФ, так как между гражданами обеих стран есть множество родственных связей.

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El Pais: солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в конфликте с РФ
17 марта 2025, 04:50

Фото: iStock/IherPhoto

Солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в вооруженном конфликте с Россией. Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на 30 бойцов украинской армии.
«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей...», — заявил один из собеседников испанской газеты.

Другой военный выразил надежду на налаживание отношений между Украиной и Россией, так как между гражданами обеих стран есть множество родственных связей. К тому же солдат назвал безумием численность погибших в конфликте и заявил о необходимости найти способ остановить боевые действия.

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#вс рф
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Украина вывела почти все войска с территории Курской области из-за наступления ВС РФ
NYT: ВСУ почти полностью вышли из Курской области из-за прорыва ВС РФ
17 марта 2025, 04:26

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия практически полностью покинула Курскую область из-за прорыва ВС РФ. Об этом сообщает The New York Times.
«ВСУ почти полностью вывели свои войска из Курской области России, завершив наступление. Украинские солдаты на фронте описывают отступление, которое было где-то организованным, а где-то хаотичным, поскольку российские войска прорвали их позиции и вынудили их отступить на приграничную землю», — пишут в американской газете.

В издании отмечают, что в разгар наступления российской армии Украина удерживала контроль почти над 1300 квадратными километрами Курской области. Уже к воскресенью ВСУ занимают лишь 77 квадратных километров, расположенных вдоль границы.

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Мобилизованный украинец совершил суицид из-за нежелания воевать с РФ
17 марта 2025, 03:08

Фото: iStock/Irina Piskova

Мобилизованный украинец совершил суицид в учебном центре из-за нежелания воевать с Россией. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».
По данным издания, инцидент случился в учебном центре Одесской области.

Ранее «Радио 1» писало об украинских пограничниках, которые добровольно сдались в плен в Харьковской области. Инцидент случился на Купянском направлении у населённого пункта Красное Первое. Сейчас там группировка войск российской армии «Запад» продолжает свое наступление.

Также украинские солдаты начали переодеваться в одежду мирных жителей в попытках скрыться от бойцов ВС РФ. При этом некоторые надеются спрятаться от российских военных в подвалах.

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Город Ейск в Краснодарском край подвергся массовой атаке украинских БПЛА
17 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Город Ейск в Краснодарском крае подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«Украинские БПЛА пытаются массово атаковать Краснодарский край — жители Ейска и ближайших районов сообщают о взрывах и работе ПВО», — пишут в telegram-канале.

Местные жители услышали взрывы около 23:00 по московскому времени районе Ейска и над Азовским морем. В общей сложности сообщается о более чем 10 хлопках. По предварительным данным, уже уничтожено несколько целей в небе. Пожары и разрушения не зафиксированы. Официальные источники пока никак не комментировали происшествие.

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