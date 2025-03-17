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По словам жительницы освобожденной Суджи в Курской области Анны Богуновой, украинские танкисты признались ей, что их заставили воевать. Об этом женщина рассказала РИА Новости.
«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали - мы не виноваты, нас послали», — передает агентство слова Анны.
Как объяснил женщине один из солдат, перед ними стоял выбор, либо пять лет просидеть в подвале тюрьмы, либо вступить в ряды ВСУ.
Напомним, что Суджа была освобождена от украинской армии на прошлой неделе. В Минобороны РФ сообщили об контроле над городом в четверг. Территория была освобождена группировкой войск «Север» в ходе наступательной операции в Курской области. В общем Суджа находилась под оккупацией ВСУ семь месяцев.
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Иван Мусатов