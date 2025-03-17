Войска РФ за сутки уничтожили 10 станций Starlink и 33 украинских беспилотника

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За прошедшие сутки российские военные группировки «Запад» смогли уничтожить 10 станций Starlink, 33 украинских беспилотника и 27 пунктов управления ими. Об этом пишет ТАСС.
«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожены... десять станций спутниковой связи Starlink и 27 пунктов управления БПЛА противника», — поделился с агентством начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.
Ранее «Радио 1» писало, что солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в конфликте с Россией. К тому же военные надеются на налаживание отношений РФ, так как между гражданами обеих стран есть множество родственных связей.
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Иван Мусатов