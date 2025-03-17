Украина вывела почти все войска с территории Курской области из-за наступления ВС РФ

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Украинская армия практически полностью покинула Курскую область из-за прорыва ВС РФ. Об этом сообщает The New York Times.
«ВСУ почти полностью вывели свои войска из Курской области России, завершив наступление. Украинские солдаты на фронте описывают отступление, которое было где-то организованным, а где-то хаотичным, поскольку российские войска прорвали их позиции и вынудили их отступить на приграничную землю», — пишут в американской газете.
В издании отмечают, что в разгар наступления российской армии Украина удерживала контроль почти над 1300 квадратными километрами Курской области. Уже к воскресенью ВСУ занимают лишь 77 квадратных километров, расположенных вдоль границы.
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Иван Мусатов