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Украина вывела почти все войска с территории Курской области из-за наступления ВС РФ

NYT: ВСУ почти полностью вышли из Курской области из-за прорыва ВС РФ
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия практически полностью покинула Курскую область из-за прорыва ВС РФ. Об этом сообщает The New York Times.
«ВСУ почти полностью вывели свои войска из Курской области России, завершив наступление. Украинские солдаты на фронте описывают отступление, которое было где-то организованным, а где-то хаотичным, поскольку российские войска прорвали их позиции и вынудили их отступить на приграничную землю», — пишут в американской газете.

В издании отмечают, что в разгар наступления российской армии Украина удерживала контроль почти над 1300 квадратными километрами Курской области. Уже к воскресенью ВСУ занимают лишь 77 квадратных километров, расположенных вдоль границы.

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#курская область
#вс рф
Мобилизованный украинец совершил суицид из-за нежелания воевать с РФ
17 марта 2025, 03:08

Фото: iStock/Irina Piskova

Мобилизованный украинец совершил суицид в учебном центре из-за нежелания воевать с Россией. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».
По данным издания, инцидент случился в учебном центре Одесской области.

Ранее «Радио 1» писало об украинских пограничниках, которые добровольно сдались в плен в Харьковской области. Инцидент случился на Купянском направлении у населённого пункта Красное Первое. Сейчас там группировка войск российской армии «Запад» продолжает свое наступление.

Также украинские солдаты начали переодеваться в одежду мирных жителей в попытках скрыться от бойцов ВС РФ. При этом некоторые надеются спрятаться от российских военных в подвалах.

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Город Ейск в Краснодарском край подвергся массовой атаке украинских БПЛА
17 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Город Ейск в Краснодарском крае подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«Украинские БПЛА пытаются массово атаковать Краснодарский край — жители Ейска и ближайших районов сообщают о взрывах и работе ПВО», — пишут в telegram-канале.

Местные жители услышали взрывы около 23:00 по московскому времени районе Ейска и над Азовским морем. В общей сложности сообщается о более чем 10 хлопках. По предварительным данным, уже уничтожено несколько целей в небе. Пожары и разрушения не зафиксированы. Официальные источники пока никак не комментировали происшествие.

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В Минобороны РФ сообщили об уничтоженных украинских БПЛА над тремя регионами
Минобороны: над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями сбили 6 БПЛА ВСУ
16 марта 2025, 23:32

Фото: iStock/bbsferrari

Почти за два часа над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями сбито шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Шестнадцатого марта текущего года с 20.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Тульской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о загоревшейся кровле автовокзала из-за сбитого украинского беспилотника в Курской области. Инцидент произошел в городе Железногорске, где также известно о возгорании гаража.

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Из-за дрона ВСУ в Железногорске загорелась кровля автовокзала — Хинштейн
16 марта 2025, 22:31

Фото: istockphoto/N-sky

Кровля автовокзала загорелась из-за украинского беспилотника в Железногорске Курской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы», — гласит публикация чиновника.

Хинштейн добавил, что никто не пострадал. Сейчас на месте ведут работу представители экстренных служб, а госпиталь перевели в режим повышенной готовности.

Перед этим журналисты Mash информировали, что ВСУ использовали, предположительно, дроны для атаки города. Предварительно сообщалось, что целью противника мог быть горно-обогатительный комбинат. В МО РФ информацию не подтверждали.

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В России предположили, где может быть «исчезнувшая» финансовая помощь Киеву от США
Пушков: «исчезнувшая» финансовая помощь Киеву от США может быть в Монако
16 марта 2025, 21:56

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

«Исчезнувшие» финансовые транши из США для Украины могут быть в Монако, предполагает сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале. Уточняется, что в Монако ездят эшелоны супер-дорогих машин с номерами Украины.
«Я не знаю, куда ушли эти деньги», — заявил (Владимир) Зеленский, пытаясь объяснить исчезновение части финансовой помощи США. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супер-дорогих авто с украинскими номерами», — написал Пушков.
По разным оценкам, США выделили Украине, примерно, 350 миллиардов долларов во время президенства Джо Байдена. Когда к власти пришли республиканцы, Вашингтон решил вернуть вложенные средства с помощью сделки по редкоземельным металлам Украины.

Однако 28 февраля Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Дональд Трамп поссорились, а подписание документа было сорвано.

Ранее сообщалось, о чем высказались сторонники Трампа.

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