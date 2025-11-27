Жительницу Хабаровска арестовали за передачу СБУ данных об участниках СВО
Сотрудники УФСБ задержали жительницу Хабаровска, подозреваемую в государственной измене. Об этом пишет РИА Новости.
В 2023 году 25-летняя женщина установила контакт с представителями службы безопасности Украины через мессенджер.
По заданию украинских агентов, она собирала и передавала информацию о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Целью ее действий стало нанесение ущерба безопасности Вооруженных сил России.
Правоохранительные органы пресекли ее деятельность. Возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ. Женщину арестовали и поместили под стражу. Расследование продолжается.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
