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Украинский президент Владимир Зеленский постепенно теряет контроль над властью. Об этом заявил независимый ирландский журналист Чей Боуз.
В своём посте, опубликованном в социальной сети Х (бывший Twitter), он назвал главу киевского режима «диктатором» и указал, что даже прежде лояльные по отношению к Зеленскому средства массовой информации теперь ополчились на него.
Ирландский журналист также подчеркнул, что украинские войска продолжают отступление на фронте, что не добавляет Зеленскому популярности, как в среде военных, так и среди гражданских чиновников, политиков и парламентариев.
Ранее стало известно, что во вторник, 25 февраля, Верховная рада только со второй попытки собрала необходимое количество голосов, чтобы утвердить постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Сообщается, что на заседании парламента Украины присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.
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«Диктатор теряет контроль над властью. Даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились на него. Как и зависимый парламент», — написал Боуз.
Ирландский журналист также подчеркнул, что украинские войска продолжают отступление на фронте, что не добавляет Зеленскому популярности, как в среде военных, так и среди гражданских чиновников, политиков и парламентариев.
Ранее стало известно, что во вторник, 25 февраля, Верховная рада только со второй попытки собрала необходимое количество голосов, чтобы утвердить постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Сообщается, что на заседании парламента Украины присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.
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В Раде попытаются снова восстановить легитимность Зеленского
Александр Бойцов