Журналист Чей Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) прозвали между собой трассу из Юнаковки в Сумской области в Суджу «дорогой смерти». Такое название прифронтовая коммуникация получила после того, как её взяли под свой огневой контроль российские войска.