Журналисты MWM назвали причину приближающегося краха ВСУ

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Российские ракетчики и артиллеристы всё более подавляют систему противовоздушной обороны Украины. Дальнейшее уничтожение ПВО приведёт к нарастанию мощи ударов российской авиации.
Поначалу противовоздушная оборона Украины, построенная на базе советских систем С-300 и «Бук», действовала достаточно эффективно. Однако невозможность пополнить запасы ракет привела к их истощению. Кроме того, ВС РФ успешно уничтожают ракетные установки, используя ракетные комплексы «Искандер-М». Высокая точность наведения этих систем позволяет поражать С-300 и их американские аналоги Patriot, несмотря на их мобильность. Ослабление и подавление украинской ПВО даёт свободу действий авиации ВКС РФ и подавляющее превосходство российских войск в воздухе, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов