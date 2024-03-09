«Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Среди систем ПВО, уничтоженных в ДНР ракетой ОТРК «Искандер-М», было два американских ЗРК Patriot.
Об этом 9 марта передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее Минобороны опубликовало видео попадания ракеты в украинскую технику, которую идентифицировали как ЗРС С-300. Кадры с последствиями удара показали, что были уничтожены три системы ПВО.
ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, способному поражать различные цели на значительном расстоянии.
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Ранее Минобороны опубликовало видео попадания ракеты в украинскую технику, которую идентифицировали как ЗРС С-300. Кадры с последствиями удара показали, что были уничтожены три системы ПВО.
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Артем Кузьмин