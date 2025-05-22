Жёны участников СВО из Подольска получили гуманитарную помощь для мужей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске жены участников спецоперации получили три партии гуманитарной помощи для мужей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Забрать груз из волонтёрского центра «Красная Горка» на улице Садовой приехали жены военных Ирина, Наталья и Марина. Женщины получили вещи для бойцов, в том числе маскировочные сети и накидки, продукты быстрого приготовления, кондитерские изделия, средства личной гигиены и окопные свечи», – отметили в администрации.Жена военнослужащего Ирина в эту субботу лично доставит груз на Сватово-Купянское направление, где служит муж. Ещё две партии гуманитарного груза направят на Херсонское направление.
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Лора Луганская