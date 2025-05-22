Жёны участников СВО из Подольска получили гуманитарную помощь для мужей

Фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи Людмила Болилая стала первой женщиной – Героем России за участие в спецоперации. Президент Владимир Путин наградил её золотой звездой в Кремле, в торжественной обстановке Екатерининского зала Сенатского дворца. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.