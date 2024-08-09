Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайоны на недавно захваченных территориях Курской области. Ведутся активные инженерные работы на линии обороны, которую, предположительно, начали оборудовать еще осенью 2022 года.
По данным канала Telegram-канала «Рыбарь» , украинские войска готовятся использовать тяжелую инженерную технику для создания новых оборонительных рубежей. Ожидается, что в ночь на 9 августа они попытаются укрепить позиции, вводя в бой второй и третий эшелоны своих сил. Это свидетельствует о том, что украинская группировка продолжает накапливать боевой потенциал.
В публикации также упоминается, что российская группировка войск начала операции по зачистке зоны прорыва и ликвидации последствий вторжения. Задачи по устранению угрозы возложены на подразделения специального назначения и силы специальных операций. Ожидается, что в операциях могут участвовать и части Африканского корпуса из Краснодарского края.
Военные аналитики и наблюдатели подчеркивают, что усиливающаяся активность ВСУ на Курском направлении может привести к дополнительным напряжениям и борьбе за контроль над стратегически важными позициями.
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В публикации также упоминается, что российская группировка войск начала операции по зачистке зоны прорыва и ликвидации последствий вторжения. Задачи по устранению угрозы возложены на подразделения специального назначения и силы специальных операций. Ожидается, что в операциях могут участвовать и части Африканского корпуса из Краснодарского края.
Военные аналитики и наблюдатели подчеркивают, что усиливающаяся активность ВСУ на Курском направлении может привести к дополнительным напряжениям и борьбе за контроль над стратегически важными позициями.
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Елена Перлова