ЛНР спешит на помощь Курску: активисты уже едут в регион

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Активисты из Луганской Народной Республики выехали в Курскую область. Они планируют помочь местным жителям в ликвидации последствий обстрелов ВСУ.
Активисты из Луганской Народной Республики прибыли в Курскую область, чтобы помочь ликвидировать последствия недавних обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он также отметил, что в Луганске начат сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области, и первая партия помощи уже готовится к отправке.
Отметим, что накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Минобороны России добавило, что за два дня потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.
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«Наша молодежь не осталась в стороне и вызвалась на помощь. Активисты из ЛНР отправились в Курскую область, где будут участвовать в ликвидации последствий обстрелов», - заявил он.
Он также отметил, что в Луганске начат сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области, и первая партия помощи уже готовится к отправке.
Отметим, что накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Минобороны России добавило, что за два дня потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.
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Елена Перлова