«Зомбирован»: Таисия Повалий призналась, что единственный сын отрёкся от неё

17 мая 2026, 11:46

Таисия Повалий призналась, что сын отрёкся от неё после её поддержки России

Таисия Повалий призналась, что единственный сын отрёкся от неё. В личном блоге певица откровенно рассказала о семейной драме: сын прекратил общение после того, как она поддержала Россию.





У исполнительницы хита «Одолжила» есть сын Денис 1983 года рождения от первого брака с музыкантом Владимиром Повалием. Мужчина получил образование в Киевском институте международных отношений, растит пятилетнего сына Демьяна. Таисия сообщила, что проблемы начались с 2014 года.

«Друзья его все были «прооранжевые», когда все были против власти, а я ещё стала депутатом, дома у меня были серьёзные выяснения отношений с сыном», — призналась Повалий.

«Он попал под влияние пропаганды», — заявила артистка.