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ЗРК «Стрела-10М» сбил разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области

17 января 2024, 05:07
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Расчёт ЗРК «Стрела-10М» одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал в Херсонской области разведывательный БПЛА ВС Украины, который осуществлял вдоль левого берега Днепра воздушную разведку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека-100», — отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что с наблюдательного поста ВС РФ об обнаружении украинского беспилотника немедленно доложили на пункт управления, после чего цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК «Стрела-10М».


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ТАСС: Больницы Харькова переполнены солдатами ВСУ из-за потерь под Купянском
17 января 2024, 06:09

Фото: iStock/Svitlana_Hulko

Больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в городских оперативных службах.
По его словам, раненые солдаты ВСУ доставляются в гражданские больницы, где многие лежат в коридорах из-за нехватки мест в палатах.

Ранее российское Минобороны сообщило о потерях украинской армии на купянском направлении СВО: до 160 человек за сутки и более 585 человек за прошлую неделю.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении — Минобороны
17 января 2024, 05:30

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Минобороны РФ сообщили, что экипажи самолётов Су-25 на Донецком направлении совершили удар по опорным пунктам и живой силе ВС Украины.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует РИА Новости заявление оборонного ведомства.

Там добавили, что экипажи после применения авиационных средств выполнили противоракетный маневр, затем выпустили тепловые ловушки и вернулись к месту вылета.

«Все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошел в штатном режиме», — отметили в Минобороны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны
#удар
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МО: 7 ракет РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА ВСУ уничтожены над Белгородской областью
17 января 2024, 03:21

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Средства ПВО сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолëтного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в жилом секторе. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место, уточнил Гладков.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рсзо
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#бпла
#белгород
#вячеслав гладков
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В США заявили, что украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ добровольно
Полковник Макгрегор: Украинцы отказываются добровольно идти на фронт
17 января 2024, 00:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ и стараются укрываться от военной службы. Об этом он сказал в интервью Daniel Davis / Deep Dive на YouTube.
Макгрегор отметил, что украинская армия не успевает восполнять потери.

«Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы», — рассказал Макгрегор.

Американский военный добавил, что Украину покинули уже миллионы граждан, а оставшиеся на родине живут в отчаянии и нищете. Макгрегор подчеркнул, что действия Киева неизбежно приведут к уничтожению государства.

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#армия
#украина
#всу
#сша
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Столтенберг назвал украинский конфликт войной на истощение
Столтенберг: украинский конфликт становится войной на истощение
16 января 2024, 22:15

Фото: iStock/JARAMA

Украинский конфликт превращается в войну на истощение. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Давосе. Его слова передает агентство Блумберг.
«Этот конфликт сейчас становится войной на истощение. Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей», - заявил Столтенберг.

Он также вынужден был признать, что армия России активно наступает по многим направлениям на Украине. По его словам, ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало ожидаемых результатов, на которые все надеялись. При этом он добавил, что никогда не стоит недооценивать Россию.

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#армия россии
#нато
#всу
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На СВО погиб механик Савин из Тюменской области
16 января 2024, 21:10

Фото: iStock/inga

В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции погиб механик Василий Савин из Ялуторовска Тюменской области. Об этом сообщили в городской администрации.
«При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, доброволец Савин Василий. У него остались родители, жена и двое детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Савин отправился на спецоперацию добровольно. Он был старшим механиком-водителем взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.

15 января стало известно, что в зоне специальной операции погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева. О ее смерти сообщили в фонде «Боевое Единство». Уточняется, что Медведевой не стало в ночь на 14 января. Ей было 34 года. При этом подробности ее гибели не приводятся.

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#родители
#операции
#сво
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Украинский дрон попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: В брянской области сбит украинский беспилотник
16 января 2024, 20:56

Фото: iStock/aapsky

Силами ПВО в небе над Брянской областью сбит украинских беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Также нет разрушений на земле. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.

Ранее российское Минобороны сообщило о том, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. При этом губернатор региона Александр Гусев сообщил, что из-за попадания фрагментов беспилотника ВСУ в квартиру в многоэтажке на Тепличной улице областного центра пострадала 10-летняя девочка. Ребёнку, получившему резаные раны руки, ноги и шеи, оказали медпомощь прямо на месте.

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#бпла
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#происшествия
#сотрудники
#telegram
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В США заговорили о применении мини-ядерной бомбы на Украине из-за поражения ВСУ
Макговерн: США могут применить мини-ядерную бомбу на Украине из-за поражения ВСУ
16 января 2024, 20:44

Фото: iStock/ValleraTo

США могут применить ядерное оружие на Украине во избежание поражения ВСУ. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Учитывая личную заинтересованность этих людей в том, чтобы не проиграть войну и выборы и не потерять свободу и не попасть в тюрьму, что они, вероятно, сделают? Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам», — заявил Макговерн.

Он пояснил, что мощность такой бомбы составляет десятую часть от той, которую США сбросили на Хиросиму.

Макговерн также считает, что для нынешнего президента США Джо Байдена может сложиться неприятная ситуация, если ВСУ потерпят окончательный крах на поле боя. Тогда, предполагает эксперт, он проиграет выборы. А потом и вовсе будет вовлечен в судебное разбирательство из-за скандала вокруг его сына.

Таким образом, Макговерн заключил, что Россия не проигрывает на Украине, а вот США – да.

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#всу
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Педагоги, учащиеся и родители Каширы собрали помощь участникам СВО
16 января 2024, 20:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В образовательных учреждениях Каширы собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Педагоги, учащиеся и родители приняли участие в акции «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в СВО. Участники акции собрали коробки с продуктами – крупами, сгущёнкой, рыбными и мясными консервами, печеньем, шоколадом, – средствами гигиены медикаментами и предметами первой необходимости», – говорится в сообщении.
В ближайшее время гуманитарная помощь будет отправлена в зону СВО.

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