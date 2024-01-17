ЗРК «Стрела-10М» сбил разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Расчёт ЗРК «Стрела-10М» одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал в Херсонской области разведывательный БПЛА ВС Украины, который осуществлял вдоль левого берега Днепра воздушную разведку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека-100», — отметили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что с наблюдательного поста ВС РФ об обнаружении украинского беспилотника немедленно доложили на пункт управления, после чего цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК «Стрела-10М».
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Диана Аванесян