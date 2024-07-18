«15 человек на сундук мертвеца»: Губерниев — о российских спортсменах на ОИ-2024

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о списке МОК с 15 15 российскими атлетами, которые выступят на Играх-2024 в Париже.
Он отметил, что обязательно будет болеть за российских спортсменов на этих Играх.
Ранее сообщалось, что окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов в пяти видах спорта опубликовал Международный олимпийский комитет. В нейтральном статусе до Игр допустили 15 человек. Они покажут себя в плавании, прыжках на батуте, гребле на каноэ и байдарках, а также в велоспорте и теннисе.
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«15 человек на сундук мертвеца и бутылка рома! Йо-хо-хо! Буду болеть и переживать. Те люди, которым дорога наша страна, её спортивное развитие и наша молодёжь, те, которым дорого просвещение, нашу команду поддержат. Моё отношение к этим людям не изменилось. Они молодцы, наши спортсмены, к которым будет самоё тёплое отношение», — заявил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее сообщалось, что окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов в пяти видах спорта опубликовал Международный олимпийский комитет. В нейтральном статусе до Игр допустили 15 человек. Они покажут себя в плавании, прыжках на батуте, гребле на каноэ и байдарках, а также в велоспорте и теннисе.
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Мелисса Тимофеева