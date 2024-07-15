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Губерниев назвал чемпиона мира в 2026 году

Губерниев предрёк победу сборной Германии
15 июля 2024, 18:18
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.
«Класс европейских команд уже выглядит совсем иначе. Швейцария и Австрия уже близки к грандам, если смотреть на их игру и результаты на чемпионате Европы. Но я думаю, что сборная Германии за два года вырастет и станет чемпионом мира», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Также он назвал футболиста, который особенно отличился в спорте. Им, по мнению комментатора, является Ламин Ямаль.



Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.

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#победа
#германия
#футбол
#спорт
Кассьерра объяснил, почему не собирается покидать «Зенит»
Кассьерра: Я счастлив в «Зените»
15 июля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что счастлив выступать за команду и не намерен её покидать.
«Мое будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Кассьерра.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист забил 21 мяч в 28 играх Российской Премьер-Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику». Он назвал их интересными и перспективными спортсменами, предположив, что в нынешней команде им не будут давать достаточного количества игрового времени.

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#футболист
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Тренер Тарханов назвал игру испанцев футболом будущего
15 июля 2024, 18:26

Фото: iStock/eyegelb

Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что российским футболистам надо поучиться игре у испанцев.
Так он отметил, что российский спорт может извлечь из чемпионата Евро-2024.

«Надо учиться играть как сборная Испании. Это футбол будущего. Они стали в обороне организованно играть, в контратаку переходить умеют, в атаку, хорошо контролируют мяч. Вот направление, которого надо придерживаться. Но для этого нужно научиться воспитывать футболистов. Техническое оснащение игроков сборной Испании – высокое», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.

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#спорт
#евро
#победа
#футбол
#испания
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Колосков назвал справедливым результат Евро-2024
15 июля 2024, 18:10

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.
«Результат справедлив, потому что Испания относилась к числу тех трёх команд, которые были главными претендентами — это Франция, Германия, Испания. Так получилось, что именно Испанцы выбили и французов, и немцев из турнирной сетки, и заслуженно стали чемпионами. Было очевидно, что Испания — один из претендентов, и они подтвердили свой класс и уровень», — заявил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

При этом он подчеркнул, что игра Англии также вызывает уважение, поскольку это результат мастерства игроков и тактики тренера, а не обычного везения.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Великобритании в финальном матче чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) в Германии.

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#евро
#игра
#испания
#футбол
#спорт
#победа
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На капремонт 17 подмосковных спортивных объектов предусмотрено 3,8 млрд рублей
15 июля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства М

В Московской области в этом году проведут капремонт 17 объектов физической культуры и спорта.
На это предусмотрено свыше 3,8 млрд рублей, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

В Подмосковье работают более 13,5 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно их перечень пополняется новыми, а устаревшие обновляются.
«В этом году мы уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске. До конца года построим ещё три – ФОК в Бронницах и Раменском, стадион для регби в городском округе Щёлково. Кроме того, отреставрируем стадион в Люберцах. Ещё 17 объектов вошли в программу капремонта, на что предусмотрено более 3,8 млрд рублей», – уточнила депутат.
Самединова напомнила, что узнать о деятельности спортивных объектов области можно на онлайн-платформе «Спорт Подмосковья». Она создана для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций и организаций, а также органов власти.

На платформе можно получить бесплатный доступ к информации о спортивных объектах, секциях и тренировках, предстоящих спортивных событиях, спортивных маршрутах и тренерах.

На портале представлена информация о 458 региональных и муниципальных объектах спорта и 4 тыс. тренерах. Сервисом пользуются около 200 тыс. жителей региона.

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#мособлдума
#депутат
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#спорт
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#подмосковье
#московская область
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Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады
Вяльбе: очень рада, что в России не покажут Олимпиаду, это будет убогое зрелище
15 июля 2024, 16:56

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Вяльбе поддержала данную позицию. По ее словам, это будет какое-то убожество, а не Игры.

Она добавила, что не будет следить за выступлениями российских спортсменов. Глава ФЛГР заключила, что не осуждает россиян, которые выступят на предстоящей Олимпиаде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Фигурист считает, что спортсменам обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс.

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#игры
#рф
#олимпиада 2024
#спорт
#телевидение
#спортсмены
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Подмосковная команда завоевала серебро первенства России по хоккею на траве
15 июля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль выиграла сборная Московской области на первенстве России по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковная сборная одержала победы в четырёх играх, однако уступила сборной Татарстана. В итоге представительницы Татарстана завоевали золотую медаль, хоккеистки из Московской области — серебряную, а обладательницами бронзовой награды стала команда Пермского края», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что лучшей нападающей первенства была признана спортсменка из подмосковной команды Валерия Жердяева.

Первенство страны по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет проводилось в городе Крымск Краснодарского края с 7 по 14 июля.

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#спорт
#медаль
#хоккей
#первенство
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Более 1,7 тыс бегунов стартовали на полумарафоне «Сергиевым путём»
15 июля 2024, 11:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 1,7 тыс спортсменов приняли участие в самом массовом подмосковном полумарафоне «Сергиевым путём». Он стал третьим стартом летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Стартовая зона полумарафона располагалась на Красногорской площади, а маршрут проходил по центральным улицам вдоль главных достопримечательностей Сергиева Посада. Соревнования начались с забегов среди взрослых на 3, 5, 10 и 21,1 км. Затем юные спортсмены от 4 до 11 лет преодолели 300 и 600 м», – говорится в сообщении.
Самым младшим бегунам было по 4 года. Старший участник, 86-летний Юрий Исаев из Одинцовского городского округа, преодолел дистанцию в 5 км.

Итоги соревнований мужчин и женщин в абсолютном зачете, а также в каждой возрастной категории можно найти по ссылке.

Как отметили в министерстве, 24 августа в Дубне пройдёт полумарафон «Большая Волга», а 19 октября – традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Зарегистрироваться на старты можно в приложении и на сайте «Суперлиги Подмосковья».

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#спорт
#минспорта мо
#полумарафон
#сергиев посад
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#московская область
#бег
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Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве
15 июля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Всероссийские соревнования по хоккею на траве среди девушек 13-16 лет «Юность России» проводились в Казани, золотую медаль турнира завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Подмосковная команда выиграла вол всех матчах группового турнира, а в финале одержала победу над сборной Татарстана», — говорится в сообщении.
Кроме того, звание лучшего игрока турнира поучила подмосковная хоккеистка Кристина Быкова, а лучшим вратарём признали её подругу по команде Полину Сирачтдинову.

В министерстве отметили, что все участницы подмосковной сборной являются воспитанницами подмосковной Спортшколы по игровым видам спорта.

Соревнования проводились с 5 по 12 июля, в них приняли участие десять команд из разных регионов России.

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#спорт
#хоккей
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Названы победители боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове
15 июля 2024, 09:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международный боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA» состоялся в подмосковном Серпухове, участие в соревновании приняли призёры Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира, обладатели чемпионских поясов IBA и WBA. Победу в главном поединке вечера одержал Муслим Гаджимагомедов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Муслим Гаджимагомедов техническим нокаутом одолел китайского боксёра Чжана Чжаосиня и завоевал звание чемпиона WBA. В со-главном событии турнира Альберт Батыргазиев оказался сильнее ирландца Джоно Кэрролла и удостоился временного пояса WBA. Это тоже была победа нокаутом», — говорится в сообщении.
Подмосковный боксёр Василий Егоров победил спортсмена из Филиппин Хосе Эспинасу, а ещё один представитель Подмосковья Дмитрий Двали завершил вничью поединок с узбекским боксёром Шахобиддином Зоировым.

Специально для этих соревнований на пляже в Серпухове была построена арена «Колизей IBA». Зрителями спортивного события стали свыше десяти тысяч человек.

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#спорт
#серпухов
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