Губерниев назвал чемпиона мира в 2026 году

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.
«Класс европейских команд уже выглядит совсем иначе. Швейцария и Австрия уже близки к грандам, если смотреть на их игру и результаты на чемпионате Европы. Но я думаю, что сборная Германии за два года вырастет и станет чемпионом мира», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Также он назвал футболиста, который особенно отличился в спорте. Им, по мнению комментатора, является Ламин Ямаль.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.
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