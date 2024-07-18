МОК опубликовал окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis
Окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов в пяти видах спорта опубликовал Международный олимпийский комитет. В нейтральном статусе до Игр допустили 15 человек. Они покажут себя в плавании, прыжках на батуте, гребле на каноэ и байдарках, а также в велоспорте и теннисе.
Среди участников-теннисистов находятся Елена Веснина, Диана Шнайдер, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин, Даниил Медведев.
В велоспорте выступят Глеб Сырица, Алена Иванченко и Тамара Дронова. Прыжки на батуте продемонстрирует Анжела Бладцева.
Греблю на байдарках и каноэ можно увидеть с участием Захара Петрова, Алексея Коровашкова и Олеси Ромасенко. Кроме того, свои способности покажет пловец Евгений Сомов.
Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.
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В велоспорте выступят Глеб Сырица, Алена Иванченко и Тамара Дронова. Прыжки на батуте продемонстрирует Анжела Бладцева.
Греблю на байдарках и каноэ можно увидеть с участием Захара Петрова, Алексея Коровашкова и Олеси Ромасенко. Кроме того, свои способности покажет пловец Евгений Сомов.
Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.
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Никита Кротов