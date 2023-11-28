Спортсменки из Подмосковья стали призерами Кубка России по санному спорту

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Шесть медалей завоевали подмосковные саночники на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по санному спорту прошел в Сочи с 26 по 27 ноября.
Сборная команда Московской области в общей сложности завоевала три золота, одно серебро и две бронзы.
Первыми в дисциплине «двухместные сани, спринт» среди женщин стали Виктория Демченко и Олеся Михайленко. Также Виктория завоевала золото в одиночном «спринте», а Дарья Олесик стала бронзовым призером данной категории.
Кроме этого, в классическом индивидуальном старте на одноместных санях Виктория Демченко стала обладателем золота, уступив своей землячке Дарья Олесик стала обладателем серебряной медали.
Стоит отметить, что в женской категории «двухместные сани» бронзовыми призерами стали Дарья Пересторонина и Мария Посельская из команды Московской области.
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Сборная команда Московской области в общей сложности завоевала три золота, одно серебро и две бронзы.
Кроме этого, в классическом индивидуальном старте на одноместных санях Виктория Демченко стала обладателем золота, уступив своей землячке Дарья Олесик стала обладателем серебряной медали.
Стоит отметить, что в женской категории «двухместные сани» бронзовыми призерами стали Дарья Пересторонина и Мария Посельская из команды Московской области.
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Мира Полтева