8-летний россиянин Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду

Подмосковный дуэт фигуристов завоевал медаль чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.

«Мы себя хорошо показали на этапах, и там у нас не было целей на баллы, на места, мы просто выходили показать себя. Смотря на то, как себя показываем на этапах, мы ехали на этот чемпионат России бороться. Ехали показать себя лучшим образом и быть конкурентоспособными», – поделилась Ирина Хавронина.

По итогам соревнований подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного получил 198,90 баллов. Фигуристы стали бронзовыми призерами соревнований.Стоит отметить, что за бронзу спортсмены боролись с обладателями серебряной медали прошлого чемпионата России Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, а также Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным.Кроме этого, Ирина и Девид представляли на чемпионате городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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