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8-летний россиянин Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду

26 декабря 2023, 16:44
Фото: istockphoto/Andy Cossins

Фото: istockphoto/Andy Cossins

8-летний россиянин Роман Шогджиев обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Самарканде.

Юный россиянин играл чёрными фигурами и защищался и контратаковал очень успешно. На 34-м ходу Шогджиев предложил сопернику ничью повторением хода, но Вахидов отказался, продолжив делать разные ходы. Согласно программе, рассчитывающей комбинации, фатальным стал ход белых на Н-7. После этого Роман за семь ходов довёл партию до победы.

Турнир в Самарканде продлится с 26 по 30 декабря. Действующим обладателем титула как в блице, так и в рапиде, является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Роман Шогджиев в октябре выиграл первенство Азии среди шахматистов до восьми лет, одержав девять побед в девяти партиях.

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#первенство
#турнир
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Футболист Головин заявил, что скучает по пельменям и хочет жить только в России
26 декабря 2023, 16:22

Фото: istockphoto/Rost-9D

Полузащитник футбольной сборной России и клуба «Монако» (Франция) Александр Головин рассказал, чего ему не хватает в изысканной французской кухне. Он признался, что до сих пор очень скучает по домашним пельменям.
Нынешний сезон можно считать самым успешным в зарубежной карьере российского футболиста. В 15 матчах чемпионата Франции он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Пять раз Головин входил в сборную «Лиги 1» по итогам тура. В настоящее время трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

На вопрос, не хотел бы Александр после окончания футбольной карьеры остаться жить в Европе, он ответил резко отрицательно.

«Нет, только Россия, без вариантов. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране», — сказал Головин.

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#россия
#евро
#футбол
#чемпионат
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Экс-директор «Зенита» Черкасов: Надеюсь, клубы РФ не войдут в Суперлигу
26 декабря 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов выразил надежду на то, что российские клубы не попадут в Суперлигу.
«Надеюсь, у наших клубов не будет возможности стать участниками Суперлиги. Технически шанс попасть туда больше, чем играть под эгидой УЕФА, потому что любая коммерческая история куда как более демократичная. Взять ту же НХЛ, там Овечкину никто ни за что не предъявляет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Черкасов.

По его мнению, при возникновении Суперлиги участие в ней будут принимать топы из Лиги чемпионов.

Также он выразил уверенность в том, что УЕФА сможет всё-таки оделть идею создания Суперлиги.

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#спорт
#уефа
#футбол
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На этапе Кубка России по лыжному двоеборью подмосковные спортсмены стали призерами
26 декабря 2023, 11:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две медали на этапе Кубка России по лыжному двоеборью завоевали представители Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий и четвертый этапы Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин проходили с 20 по 25 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены обладателями наград в дисциплине «прыжок с трамплина К-90, гонка преследования 10 км».

Владимир Малов завоевал золото на IV этапе Кубка России по лыжному двоеборью с результатом 26:17.6. Андрей Цветков уступил своему земляку на 11,5 секунд и стал бронзовым призером Кубка России.

Стоит отметить, что лыжное двоеборье — это вид лыжного спорта, включающий прыжки на лыжах с трамплина и лыжную гонку.

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#золото
#спортсмены
#гонка
#подмосковье
#горные лыжи
#кубок россии
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Подмосковные спортсмены выиграли бронзу на чемпионате России по фигурному катанию
26 декабря 2023, 11:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный дуэт фигуристов завоевал медаль чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.

По итогам соревнований подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного получил 198,90 баллов. Фигуристы стали бронзовыми призерами соревнований.

«Мы себя хорошо показали на этапах, и там у нас не было целей на баллы, на места, мы просто выходили показать себя. Смотря на то, как себя показываем на этапах, мы ехали на этот чемпионат России бороться. Ехали показать себя лучшим образом и быть конкурентоспособными», – поделилась Ирина Хавронина.

Стоит отметить, что за бронзу спортсмены боролись с обладателями серебряной медали прошлого чемпионата России Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, а также Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным.

Кроме этого, Ирина и Девид представляли на чемпионате городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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#чемпионат россии
#балашиха
#медали
#городской округ
#спортсмены
#подмосковье
#фигурное катание
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Гимнастка Мельникова: «Нравится, как играет Квинси Промес»
25 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/matimix

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова заявила, что её любимым футболистом является нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака» Квинси Промес.
«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же, мы знакомы лично», — отметила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы. Так, первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на счету которого 30 сейвов, на втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» с 27-ю спасениями.

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#футболист
#спорт
#гимнастика
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Футболист Лепехин заявил о впечатляющей игре Алипа
25 декабря 2023, 17:29

Фото: istockphoto.com/efks

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что в составе петербуржцев его больше всех впечатлила игра казахстанского спортсмена, защитника клуба «Зенит» Нуралы Алипа.
«Не могу сказать, чтобы кто-то очень сильно впечатлил в составе «Зенита», за исключением Алипа. Он больше года в команде, и раньше Нуралы очень редко выходил в стартовом составе. Нельзя сказать, что он у кого-то выигрывал конкуренцию. В этом году Алип абсолютно заслуженно получал игровое время и в каждом матче подтверждал, что он на данный момент – основной игрок «Зенита», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.

Он добавил, что футболист очень неплохо проявлял себя до «Зенита», играя в составе «Сочи».

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#спорт
#футболист
#игра
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Немецкая футболистка Гвинн при выходе на замену забыла надеть шорты
25 декабря 2023, 17:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футболистка мюнхенской «Баварии» Джулия Гвинн угодила в курьёзную ситуацию во время матча женской бундеслиги с «Нюрнбергом». Выходя на замену она вдруг обнаружила отсутствие под спортивным костюмом...спортивных трусов.
Перед тем, как выпустить футболистку на поле, тренер принялся давать ей традиционные указания по ведению игры. Слушая наставника, Гвенн уже начала стягивать тренировочные штаны, как вдруг обнаружила, что под ними нет ничего, кроме нижнего белья. Спортсменка переменилась в лице. Выслушав наставления тренера, она опрометью бросилась в раздевалку и вернулась уже в полной экипировке.

Таким образом, то, что некомплект спортивной формы был замечен буквально в последний момент, позволил Джулии Гвинн избежать попадания в смешную и скандальную ситуацию.

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#игры
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Футболист Горелов выразил желание вернуться в «Ростов»
25 декабря 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/master1305

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Горелов заявил, что хотел бы услышать предложение вернуться в команду.
«Я думаю, что если бы я заслуживал, то мне дали бы шанс, но пока что я его не получил. Ничего страшного, может быть, еще будет. <…> Мой родной город, родная команда. Если бы мне поступило предложение, я бы точно его рассматривал», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Горелов.

Отмечается, что сейчас футболист играет в составе челнинского «КАМАЗа».

Ранее стало известно, что российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы.

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#спорт
#клуб
#футболист
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Два хоккеиста «Ак Барса» решили разорвать контракты из-за дискриминации
25 декабря 2023, 17:02

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев из хоккейного клуба «Ак Барс» (Казань) могут стать неограниченно свободными агентами. Их представитель Шуми Бабаев подал заявление в Континентальную хоккейную лигу с требованием разорвать контракты его клиентов по пункту «спортивная дискриминация».
В нынешнем сезоне Жафяров сыграл в составе казанского клуба 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. С 28 ноября он перестал попадать в состав. Евсеев был отправлен в фарм-клуб «Ак Барса» «Нефтяник» из Альметьевска и сейчас выступает в ВХЛ, втором по силе дивизионе российского хоккея.

По мнению Бабаева, налицо спортивная дискриминация и предвзятое отношение к хоккеистам главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова. Он подчёркивает, что к самому клубу никаких претензий нет, дело именно в позиции главного тренера.

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