8-летний россиянин Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду

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8-летний россиянин Роман Шогджиев обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Самарканде.
Турнир в Самарканде продлится с 26 по 30 декабря. Действующим обладателем титула как в блице, так и в рапиде, является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Роман Шогджиев в октябре выиграл первенство Азии среди шахматистов до восьми лет, одержав девять побед в девяти партиях.
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