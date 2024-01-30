Агент Голяна: «По Москвичёву актуальность несколько снизилась»

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Агент Василий Голяна, представляющий интересы 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, поделился, что интерес клубов к спортсмену несколько снизился.
«Махачкалинское «Динамо» уже отпало неделю назад, потому что они переподписали Волка. По Богдану актуальность несколько снизилась, а с нашей стороны она снизилась до самого низкого уровня, потому что мы хотели отправить Богдана только в клуб, где он будет претендовать на позицию первого номера», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Голяна.
При этом, он отметил, что по поводу футболиста сейчас ведутся переговоры с разными клубами.
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